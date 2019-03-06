Оговорилась. Чиновница хочет оправдаться за слова о питании школьников

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила оговоркой свою скандальную фразу о том, что родители сами должны кормить детей в школах, сообщает РИА Новости. По словам чиновницы, организовывать процесс питания учеников должны образовательные учреждения.

Речь идёт о закупке и доставке продуктов питания, а также о соответствующих торгах. Родители школьников должны только платить за их питание, добавила Беляева.

Как отмечает Ura.ru , до этого Беляева говорила иначе. Она заявила, что школы должны только обеспечить условия для организации питания детей, а вопросами покупки продуктов, их доставки и приготовления должны заниматься родители. Теперь же она утверждает, что фразы были выдернуты из общего контекста, в результате и получилось, как будто она не знает, кто организует процесс питания детей, передает RT .

Пользователи соцсетей поспешили обвинить в скандале с главой департамента губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который не решает проблему с питанием школьников. Ранее совет депутатов Владимира принял решение об отмене бесплатных завтраков для школьников за исключением учеников 1-4 классов льготных категорий. Остальным придётся платить по 20 рублей в день.

Саму Беляеву раскритиковали в «Единой России», пишут «Дни.ру» . Подобные высказывания некорректны и недопустимы, заявила координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. В свою очередь её коллега по нижней палате парламента, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко потребовал увольнения чиновницы. Политолог Марат Баширов заявил в эфире НСН, что за такие высказывания губернатор должен был сразу уволить директора областного департамента образования.