Оговорилась. Чиновница хочет оправдаться за слова о питании школьников

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила оговоркой свою скандальную фразу о том, что родители сами должны кормить детей в школах, сообщает РИА Новости. По словам чиновницы, организовывать процесс питания учеников должны образовательные учреждения.
Речь идёт о закупке и доставке продуктов питания, а также о соответствующих торгах. Родители школьников должны только платить за их питание, добавила Беляева.
Как отмечает Ura.ru, до этого Беляева говорила иначе. Она заявила, что школы должны только обеспечить условия для организации питания детей, а вопросами покупки продуктов, их доставки и приготовления должны заниматься родители. Теперь же она утверждает, что фразы были выдернуты из общего контекста, в результате и получилось, как будто она не знает, кто организует процесс питания детей, передает RT.
Пользователи соцсетей поспешили обвинить в скандале с главой департамента губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который не решает проблему с питанием школьников. Ранее совет депутатов Владимира принял решение об отмене бесплатных завтраков для школьников за исключением учеников 1-4 классов льготных категорий. Остальным придётся платить по 20 рублей в день.
Саму Беляеву раскритиковали в «Единой России», пишут «Дни.ру». Подобные высказывания некорректны и недопустимы, заявила координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. В свою очередь её коллега по нижней палате парламента, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко потребовал увольнения чиновницы. Политолог Марат Баширов заявил в эфире НСН, что за такие высказывания губернатор должен был сразу уволить директора областного департамента образования.