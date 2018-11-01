Оксана Пушкина пообещала помочь изнасилованной полицейскими дознавательнице

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи рассказала НСН о широком распространении домогательств к сотрудницам в силовых ведомствах.

Группа сотрудников собственной безопасности МВД направлена в столицу Башкирии для проверки информации об изнасиловании тремя начальниками полиции Уфы коллеги - дознавателя. По данным республиканского главка Следственного комитета, события произошли в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Трое высокопоставленных полицейских напали на 23-летнюю сотрудницу прямо в служебном помещении, где изнасиловали. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемых.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН поддержала пострадавшую девушку и рассказала, что в силовых ведомствах домогательства к женщинам сотрудницам и подчиненным стали обычным делом.

«К сожалению, этот случай не единичен. Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала - карьерный рост, нет - пошла вон! В истории, в которой оказалась дознаватель полиции Уфы, речь идёт об изнасиловании, но от домогательства до изнасилования один шаг. Конечно, Уголовный Кодекс РФ защищает ее права, и, главное, что она написала заявление о преступлении на своих же коллег, что делают, к сожалению, единицы. Наша команда уже занимается разработкой закона о сексуальных домогательствах, который изначально непопулярен даже среди моих коллег, но, на наш взгляд, он крайне необходим, потому что это явление есть. Сегодняшняя история в очередной раз подтверждает то, что мы на правильном пути», - отметила она.

Собеседницапообещала следить за ходом следствия и выразила готовность при необходимости помочь пострадавшей.

«Официально на этапе расследования уголовного дела я вмешаться не могу, у депутата таких полномочий нет, но, по-человечески, конечно, я буду наблюдать за ходом следствия. И если возникнет необходимость моего вмешательства, я приложу максимум усилий для того, чтобы помочь ей. Женщина молодец! Несмотря на структуру ведомства, нашла в себе силы и храбрость написать заявление, защитить себя. Это пример того, как следует поступать в таких случаях. Ведь многие попросту трусят. И у каждой на то - свои причины: кто-то боится остаться без работы на улице, другие опасаются общественной огласки, осуждения и порицания со стороны коллег, родственников», - заявила она.

Ранее сообщалось, что дознаватель, в изнасиловании которой подозревают трёх полицейских из Уфы, оказалась дочерью местного начальника силового подразделения МВД Башкирии.