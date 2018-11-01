Новости за ночь: Россия, Индия и Иран построят замену Суэцкому каналу

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Альтернатива Суэцкому каналу может появиться в РФ, Индии и Иране

Россия, Индия и Иран могут запустить альтернативу Суэцкому каналу. Этот вопрос планируется обсудить во время встречи в ноябре. Протяженность маршрута «Север-Юг» составит 7,2 тысяч километров, сообщает иранский канал Press TV. Известно, что в нем будет задействован не только водный, но и железнодорожный транспорт. Доставка грузов по маршруту будет на 30-40% дешевле, чем по Суэцкому каналу, причём осуществляться она будет быстрее. Так, товары из Мумбаи в Москву придут на 20 дней быстрее. Ожидается, что ежегодный объем грузоперевозок составит 20-30 миллионов тонн.

Цены на бензин зафиксировали после переговоров с правительством

Правительству удалось договориться с нефтяными компаниями по поводу фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо на уровне мартовских. Об этом после совещания 31 октября рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. При этом на рынки России будет поставляться топливо в объёме, на 3% превышающем показатели 2017 года. Исключение составит Дальний Восток. По словам Дмитрия Козака, соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Оно вступает в силу с 1 ноября. Если возникнет необходимость, срок действия документа продлят. Договоренности затронут не только вертикально интегрированные компании, но и независимые НПЗ.

Изнасилованная девушка-дознаватель оказалась дочерью силовика

Дознаватель, в изнасиловании которой подозревают трёх полицейских из Уфы, оказалась дочерью местного начальника силового подразделения МВД Башкирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, согласно информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов распивали спиртные напитки, позже один из них позвал 23-летнюю девушку-дознавателя, где на неё накинулись все трое мужчин. Среди подозреваемых - начальник ОМВД России по Уфимскому району, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району и начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району.

Ракетные испытания начнутся на Украине 1 ноября

Лётно-испытательные учения в Херсонской области начнутся 1 ноября. Во время манёвров будут отработаны пуски управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам. Об этом рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский. По его словам, из-за этого будет частично закрыто небо над Чёрным морем. Испытания ракет продлятся по 4 ноября.