В Профсоюзе полиции рассказали, как МВД крышует насильников

Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, как в МВД становятся генералами через алименты изнасилованным сотрудницам.

Дознаватель, в изнасиловании которой подозревают трёх полицейских из Уфы, оказалась дочерью местного начальника силового подразделения МВД Башкирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девушка получила серьезные повреждения. Она была избита, а также получила множественные повреждения в виде разрывов тканей. Все подозреваемые задержаны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что подобные случаи далеко не редкость, однако как правило их пытаются замять (слушайте аудио).

«Получается, что дерьмо всплывает кверху и там плавает. Вот они там, эти три дерьма, в Уфе, в Башкирии, вот они и всплыли. У меня других слов просто нет. Я знаю руководителя МВД, большого руководителя, который точно также лет 15-20 назад изнасиловал дознавательницу, у нее родился ребенок, он ей алименты платил и так далее, а сейчас он генерал. Ну и что. Все об этом знают. Мы об этом писали руководству МВД. Но это все хотят скрыть. Они же начальники, они же бабки платят всем. Они пытаются все это скрыть. Подчиненные же все прекрасно знают, кто какие магазины, фирмы и так далее крышует. Это все уходит в тину. Потому что начальник получает эту информацию и говорит, чего-то ты мне мало платишь. Ты сколько с них собираешь, а почему мне столько даешь? Коррупция в МВД настолько поражает, что я даже не знаю куда дальше», — возмутился Пашкин.

Напомним, согласно информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов распивали спиртные напитки, позже один из них позвал 23-летнюю девушку-дознавателя, где на неё накинулись все трое мужчин. Среди подозреваемых - начальник ОМВД России по Уфимскому району, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району и начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району.