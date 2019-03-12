Общественники раскрыли причину двойной переплаты за ЖКХ

В НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» рассказали НСН, почему россияне платят за ЖКХ больше, чем на Западе.

Член Совета Федерации Алексей Пушков обрушился с жёсткой критикой в адрес управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов для населения. Пушков обратил внимание на заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который сообщил, что большинство российских граждан в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. «Не удивлён, зная, как работают управ.компании», — написал Пушков в Twitter.

В эфире НСН исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» Светлана Разворотнева заявила, что россияне переплачивают за ЖКХ из-за воровства и неэффективности системы (слушайте аудио).