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Общество

Общественники раскрыли причину двойной переплаты за ЖКХ

12 Марта 2019 в 09:48
Общественники раскрыли причину двойной переплаты за ЖКХ
В НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» рассказали НСН, почему россияне платят за ЖКХ больше, чем на Западе.

Член Совета Федерации Алексей Пушков обрушился с жёсткой критикой в адрес управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов для населения. Пушков обратил внимание на заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который сообщил, что большинство российских граждан в два раза переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. «Не удивлён, зная, как работают управ.компании», — написал Пушков в Twitter.

В эфире НСН исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» Светлана Разворотнева заявила, что россияне переплачивают за ЖКХ из-за воровства и неэффективности системы (слушайте аудио).

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«Я не глава ФАС, я не могу однозначно говорить, что везде переплачивают, но есть много факторов, которые заставляют нас платить больше. Если сравнить российские тарифы с тарифами в странах с сопоставимым климатом, то видно, что тарифы у нас достаточно низкие, но конечные платежи у нас сопоставимы или даже выше, чем на Западе. Это наша плата за неэффективность, за потери, за воровство, за отсутствие учета и контроля», — рассказала эксперт.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН посчитал необоснованными слова главы ФАС о двойной переплате россиян за ЖКХ.
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