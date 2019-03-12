«Не удивлён». Пушков о двойной переплате за ЖКХ

Член Совета Федерации Алексей Пушков обрушился с жёсткой критикой в адрес Управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов для населения. Свой комментарий сенатор опубликовал в Twitter.

Пушков обратил внимание на заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который сообщил, что большинство российских граждан в два раза переплачивает за жилищно-коммунальные услуги.

«Не удивлён, зная, как работают управ.компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв. м. проживает 4050 человек», — цитирует Ura.ru Пушкова. В связи с этим он отметил, что Управляющие компании никогда не позволяют себе «ошибиться» в пользу граждан.

Сам Артемьев сообщил, что ФАС подготовило проект тарифного регулирования, который должен устранить такую несправедливость. Документ находится на согласовании в кабинете министров.

В свою очередь в Госдуме назвали виновными в завышении тарифов и нормативов губернаторов регионов. Как сообщает «Свободная пресса» , об этом заявила Галина Хованская — глава комитета по жилищной политике и ЖКХ. По её словам, именно в компетенции руководителей субъектов формирование тарифов и нормативов в соответствие с действующими ограничителями, а также контроль за соблюдением законности в этой сфере.