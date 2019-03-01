НРК: Пока мы тратим миллиарды на патриотизм, наши дети едят червей

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала недофинансирование основной проблемой школьной системы.

Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о том, что в столовой одной из школ Каменска-Уральского ученикам наливали компот с червями. Фотография появилась накануне в соцсети «ВКонтакте». В подписи к снимку говорилось, что такой компот получили ученики школы № 2. Прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора намерена проверить, как в школьной столовой соблюдаются требования к хранению продуктов, изучить документы, удостоверяющие их качество.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что корень зла всех проблем, которые происходят со школой – это недостаток финансирования.

«До тех пор, пока наши школы будут недофинансированы, мы будем находить и червяков и гусениц, и ежиков в еде наших детей. А школы сегодня недофинансированы в 2.5 раза, согласно подсчетам. Все сейчас идет по пути экономии, которая называется красивым словом «оптимизация», по принципу конкурса. А конкурс – это цена. То есть поставщик, который дает самую низкую цену, в итоге в конкурсе побеждает, остальное практически не имеет значение. Наша организация выступает за введение единого федерального стандарта по предоставлению бесплатного школьного питания абсолютно всем категориям семей. Но об этом нет смысла говорить, когда качество школьного питания такое, какое сейчас. А сегодня половина родителей в стране недовольна качеством детского питания», - отметила она.

Ирина Волынец пожаловалась НСН, что в то время, когда огромные суммы тратятся на проведение патриотических фестивалей, в школах детям дают червивую еду.

«Перед детьми стыдно. Огромные деньги тратятся на воспитание патриотизма в нашей стране, проводятся фестивали различные, на это идут миллиарды рублей, а в это время детей кормят червями в стенах родной школы, государственного учреждения, которому родители вынуждены своих детей доверять. В крупных городах еду для школьного питания готовят на больших комбинатах, а потом ее уже готовую либо наполовину приготовленную развозят по школам. Опять в целях экономии. И получаем невкусную еду – приготовлена в одном месте, разогрета в другом, а все знают, что пища, которая уже разогревалась, уже не будет полезной», - добавила она.