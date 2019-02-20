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После щупалец в супе школьникам запретили приносить телефоны в столовую

20 Февраля 2019 в 16:29
После щупалец в супе школьникам запретили приносить телефоны в столовую

В средней школе поселка Юргамыш Курганской области, где накануне дети обнаружили в супе странный кусок мяса с наростами, похожими на щупальца, ученикам запретили проносить в столовую смартфоны. Об этом в среду, 20 февраля, пишет Znak.com со ссылкой на родителей школьников.

Как сообщается, перед обедом детей заставляют оставлять мобильные устройства в классе и ругают тех, кто пытается обойти запрет.

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Родители также отметили, что вот уже несколько лет пытались обратить внимание руководства школы на проблемы с питанием в столовой, однако отреагировало оно лишь после скандала. Так, например, улучшилось качество еды: детям, родители которых не оплачивают питание, дали гречневую кашу с курицей и налили чай. Раньше же, по словам родителей, такие дети получали лишь «пустую кашу».

Ранее в эфире НСН ведущий эксперт в области мясной промышленности заявил, что обнаруженный школьниками кусок мяса на самом деле – говяжья требуха, которую вполне можно употреблять в пищу. Однако, детей кормить ей не рекомендуется.

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