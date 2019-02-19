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Общество

«Это же вкуснятина!» Мясник рассказал о загадочном куске в школьной тарелке

19 Февраля 2019 в 22:10
«Это же вкуснятина!» Мясник рассказал о загадочном куске в школьной тарелке
Ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН определил, что в суп в школьной столовой в Курганской области попала говяжья требуха.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области начало проверку по факту размещенной в соцсети «ВКонтакте» информации о том, что ученикам школы в Юргамыше дали с суп с непонятной субстанцией со странными белыми отростками. Фотографию школьного обеда, где в тарелке с супом плавает некая субстанция с отростками белого цвета, опубликовали в соцсетях ученики школы. Дети, которые получили на обед в столовой такое блюдо, говорили, что этот кусок источал специфический запах. Представители образовательного учреждения пояснили, что суп был приготовлен из сертифицированной тушенки.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности, мясник с 30-летним стажем Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, что изображена на фотографиях говяжья требуха, которая не представляет для здоровья никакой опасности.

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«Это говяжья требуха. Она имеет запах ливера. Она имеет волокна с одной стороны, а с другой клетчатку. Конечно, это съедобно, требуха – это же вкуснятина! Рулет из нее – моя любимая вещь! Я мясо не буду есть, съем требуху. Конечно, это не детям давать, это не детская еда. Ливер – это хорошо мужику взрослому со стаканчиком спиртного. Бульон из требухи получается очень клейкий. Он идет на изготовление ливерной колбасы. Но тушенку из требухи я еще ни разу не видел. Сто процентов, никто бы не отравился. Скорей всего, вместо мяса сунули требуху, за счет нее сэкономили, она же дешевле. Пропустили бы ее через мясорубочку, и никакого скандала бы не было. Так что криминал там только бухгалтерский, а никакого отравления не могло случиться», - объяснил он.

Между тем в комментариях к фото из школьной столовой пользователи предположили, что содержимое тарелки — разваренная щековина: кусок плоти из ротовой полости коровы. Этот субпродукт, по их словам, не предназначен для употребления в пищу человеком и используется в качестве корма для собак. 


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