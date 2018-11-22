Непрозрачная власть в регионах угрожает Путину

ФОТО: putin.kremlin.ru

Андрей Колядин рассказал НСН, почему пенсионная реформа оказалась не самым страшным злом в российской политической действительности.

Ответственность за проблемы в стране в полной мере возлагает на президента РФ Владимира Путина 61% россиян, опрошенных «Левада-Центром». Ещё год назад число этой группы было равно 55% респондентов.

Экс-глава департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике, политолог Андрей Колядин в эфире НСН связал такой высокий уровень недовольства с отсутствием в России на более низких уровнях власти свободных и честных выборов.

«В том, что часть населения считает, что “у меня у дома не замощена дорога в маленьком селе, значит, виноват президент", сама власть и виновата. Если бы она открыла границы для выбора харизматиков по всей стране, и не препятствовала свободному волеизъявлению масс, президент был бы над схваткой. Существовала бы часть мэров и губернаторов, которые бы не устраивали народ, но у президента была бы возможность сказать — “Вы сами избирали этого человека. Я готов вам помочь, но и вы выбирайте человека, который будет не только красиво говорить, но и что-то делать”. В данной ситуации, когда мэры, сэры и пэры, по сути, не избираются, а назначаются, весь негатив, как и позитив, уходит в адрес федеральной власти, в том числе и президента. Учитывая, что позитива в последнее время стало меньше, негативные тенденции сказываются на рейтинге президента», — объяснил политолог.

Однако следует отметить, что некоторые выводы по поводу прозрачности выборного процесса властью уже сделаны. Так, два тура выборов главы региона в Хакасии показали, что власть понимает всю важность этого процесса, отметил ранее в беседе с«На сегодняшний день для Кремля важнее легитимность выборов, доверие к институту выборов. Это ещё и выпускание пара для электората. Протестная активность выливается не в митинги и шествия, а проявляется в голосовании», — заметил эксперт.Дальнейшее падение рейтинга не грозит Путину, если в стране не будет новых непопулярных реформ, добавил Константин Колядин. Однако часть инициатив, которые внедряются или обсуждаются в данный момент, уже представляет собой угрозу не только рейтингу лидера, но и политической стабильности в стране.

«Если не будет неподготовленных новаций, как это было с пенсионной реформой, то, наверное, не стоит ожидать падения рейтинга. Пенсионная реформа не так страшна, как её пытаются представить. Весь мир уже перевёл стрелки часов, на пенсию люди уходят с 63-65 лет. Просто сделали у нас это совершенно бездарно. Но я думаю, что это не будет долго играть на общественном настроении, потому что вышли новые законы, которые могут принести ещё большее зло современной власти. Если начнут выводить из тени самозанятых или заставят платить налоги безработных, то власть вообще порвут в клочки. Потому что у нас только самозанятых под 30 миллионов, и это люди, которые, несмотря на страшное давление государства и отсутствие работы, находят способы, как кормить своих детей. И если их попробовать "раскорячить" в той ситуации, в которой они оказались, я думаю, это будет страшное потрясение для страны. На улицы выйдут все, не только те, кого приглашают коммунисты», — предостерёг политолог.

Опыт проведения в России пенсионной реформы, по его мнению, даёт основание полагать, что и новые законы, касающиеся социальной сферы и затрагивающие миллионы граждан, будут иметь серьёзные последствия для власти.

«Если уже из нормальной, вменяемой пенсионной реформы сделали жупел для страны, то уж обложение налогами безработных, я думаю, запросто может привести к тому, что люди штурмом пойдут брать правительственные учреждения. И это будет очень любопытно наблюдать тем товарищам, которые сейчас смело вещают такие идеи с трибун», — заключил Колядин.

Добавим, ранее в беседе с НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко обвинил «Левада-Центр» в занижении рейтинга президента. По его словам, снижение числа граждан, одобряющих внешнюю политику российского лидера, не может соответствовать реальной картине, так как именно эта сфера является главным козырем Владимира Путина.