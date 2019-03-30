«Не каждому дано». Клименко о соцсетях чиновников

Экс-советник президента РФ по развитию интернета рассказал НСН, что госслужащим не помешают профессиональные рекомендации по ведению аккаунтов в социальных сетях.

Чиновникам нужно привыкнуть к соцсетям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Любой человек может задать вопрос любому руководителю, если у него есть социальная сеть, нужно быть адекватным такой ситуации, считает глава правительства. Об этом он заявил в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». По словам премьер – министра, критика власти в интернете - нормальное явление, политикам нужно быть к этому готовыми.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН выразил мысль, что массовая истерия с ведением социальных сетей не должна касаться людей ряда определенных профессий.

«Этот вопрос регулярно поднимается, зачастую в негативном смысле. Особенно, когда мы видим личную жизнь чиновников или личную жизнь государственных служащих. Мы очень любим смотреть на обнаженные натуры в отпуске и на фотографии людей на яхтах. Конечно, вопрос корректного обращения с социальными сетями со стороны чиновников должен быть. И мы, и чиновники должны помнить, что массовое помешательство на ведении фэйсбука и инстаграма – это не для всех. Есть силовики, есть армия, есть люди, которые занимаются секретными вещами, налогами, финансами, у них должно быть ограничение на коммуникацию», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал, что чиновники в своей массе не ведут сами аккаунты в социальных сетях, потому что по большей части, не умеют этого делать.

«Если внимательно рассмотреть чиновничество с той стороны, с которой я его видел, там все настолько неоднозначно, что ожидать, что губернатор действительно будет вести личный фэйсбук – очень сложно. При этом есть чиновники, которые ведут действительно хорошие коммуникативные соцсети, но их единицы, это не каждому дано. Мне кажется, сама тема немножко перегрета, государство должно было в какое-то время выпустить простые рекомендации, что чиновники секретные, занимающиеся важными делами, не должны присутствовать в сетях. А если уж присутствуют, то дальше должны устанавливаться некие правила», - объяснил он.

Эксперт напомнил, что мы живем в эпоху, когда все слова и действия оказываются на всеобщем обозрении в интернете, поэтому людям, беспокоящимся о своей репутации, следует внимательнее за собой следить.

«Вопрос так или иначе часто поднимается. Недавно была история с учительницей в бикини, она хоть и не чиновник, но все-таки в системе государства. Где эта грань? Вот в чем вопрос. Может быть,нужно запретить всем чиновникам категории А вести фэйсбук. С одной стороны, Дмитрий Анатольевич прав, привыкать надо и учиться надо. Но помнить также надо и то, что прошлое всегда догоняет. Когда Ксения Собчак шла на выборы, все ее прошлое, когда она хулиганила пьяная, достали из Сети. Либо человек с детства должен понимать, что то, что ты напишешь в вконтакте, то останется в нем навсегда, либо общество должно каким-то образом привыкнуть, что мы живем в открытом режиме», - резюмировал он.

Ранее сообщалось о росте уровня цифровой грамотности россиян. Согласно данным опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ, за год этот показатель вырос на 8% и составил 60 баллов из 100. Аналитики подчёркивают, что высоким уровнем грамотности обладают 45% жителей нашей страны. Они утверждают, что наши соотечественники стали лучше искать информацию и анализировать её. Кроме того, все большее количество россиян уверенно пользуются мессенджерами и соцсетями.