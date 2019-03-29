Эксперты: У россиян растёт уровень цифровой грамотности

Эксперты сообщили о росте уровня цифровой грамотности россиян. Как отмечает RT, ссылаясь на данные опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ, за год этот показатель вырос на 8% и составил 60 баллов из 100. Аналитики подчёркивают, что высоким уровнем грамотности обладают 45% жителей нашей страны. Они утверждают, что наши соотечественники стали лучше искать информацию и анализировать её. Кроме того, все большее количество россиян уверенно пользуются мессенджерами и соцсетями.

Добавим, при этом, по оценкам аналитического центра НАФИ, у четверти взрослого населения нашей страны уровень цифровой грамотности остается низким.

Между тем, ранее Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» отметил важность социальных сетей для чиновников. Премьер-министр напомнил, что критика власти в интернете – это нормальное явление, и политикам нужно быть готовыми к такому общению в сети. В свою очередь, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН напомнил, что позволить себе аккаунт в Instagram или Facebook может далеко не каждый чиновник.