Право на личную жизнь у всех на глазах

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За соблюдение права на личную жизнь, в том числе в соцсетях, в том числе учителей, высказалась министр просвещения Ольга Васильева.

«Есть такое понятие, которое должно оставаться для всех – личная жизнь. Человек должен иметь то самое пространство личной жизни. Учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram. Это очень тонкая тема», - заявила Васильева, комментируя скандал с увольнением барнаульской учительницы за фото в купальнике. Присутствие учителей в социальных сетях относится к сфере личной жизни, осуждать их за это нельзя, - указала министр просвещения, призвав также воздержаться от навешивания ярлыков.

Последнее замечание – о ярлыках – напрямую может быть адресовано руководству школы, в которой до недавнего времени работала увлеченная зимним плаванием учительница, опубликовавшая в соцсетях фото в закрытом купальнике и в летнем платье. За этот поступок, напомним, она была вынуждена выслушать от директрисы, что стала «пятном на репутации школы», «одевается как проститутка» и так далее.

Реплика министра Васильевой – шире, чем просто выступление в защиту только преподавателей от пуритански или ханжески настроенной части общества. Мысль о том, что присутствие в социальных сетях относится к сфере личной жизни и не подлежит осуждению, в равной степени может быть отнесена не только на счет учителей, но также врачей, да, собственно, и представителей целого ряда других профессий. Кстати, история с фотосессией в нижнем белье врача-педиатра из Кинешмы закончилась принципиально иначе: руководство клиники, где она работает, заявило, что даже не думает о возможности ее увольнения. Что свидетельствует о здравомыслии этого самого руководства. А вездесущих хейтеров «умыла» сама врач-педиатр, написав, что всем критикам стоит прийти к ней на прием и высказать претензии лично. Есть подозрение, что вряд ли кто придет: одно дело анонимно публиковать гадости, другое – предъявлять претензии глаза в глаза.

Уволенная за фото учительница вместо преподавания русского языка и литературы, в чем видела свое призвание, теперь займется разработкой курса безопасного ведения соцсетей для учителей. С таким предложением к ней обратился министр образования и науки Алтайского края. Она согласилась. Федеральное министерство просвещения инициативу поддержало. Споров нет, идея нужная и даже, как показывает практика, своевременная. Но одним преподавателем русского и литературы в стране стало меньше. Это – тоже один из итогов скандала, вызванного пренебрежением правом на личную жизнь.

Всеволод Нерознак