Нарусова обвинила силовиков в протестных настроениях Петербурга

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Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заявила, что городу исторически присущ строптивый дух.

Санкт-Петербург назван самым протестным городом России. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических и политических реформ.

По их данным за год в стране состоялось более 2,5 тысяч митингов, протестных акций. Причем, эксперты отмечают, что россияне стали чаще выходить на улицы в последние несколько месяцев. Наименьшее число выступлений недовольных граждан зафиксировано в Чечне и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Жительница Санкт-Петербурга, вдова первого мэра города Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН пояснила, почему именно ее родной город возглавил этот рейтинг.

«Исторически Петербург называется городом трех революций, но и до революции именно здесь впервые выступили декабристы, здесь начиналось всегда протестное движение. А во-вторых, строптивый дух города. А что касается последнего времени, то сыграло свою роль выступление 400 молодых ребят 7 октября нынешнего года, неадекватно и жестоко подавленное силовиками. Молодёжь просто выразила свое отношение к пенсионной реформе. А им заламывали руки, такого не было негде. Об этом пресса молчала. И я настаиваю, чтобы вы об этом написали. 7 октября был день рождения президента и не хотели, чтобы говорили, что на его родине такое произошло. Сила рождает противодействие. Неадекватные действия силовиков по усмирению выражения мнения, даже не протестов и не призывов к экстремизму, это принципиально разные вещи, а выражение мнения. Это очень опасно, даже народная мудрость говорит, что огонь под спудом быстрее тлеет», - заключила Нарусова.

Эксперты отмечают, что рост числа протестных акций в 2018 году связан с пенсионной реформой, увеличением налогов и цен.

Центра экономических и политических реформ приводит статистику, согласно которой чаще всего протесты организовывала КПРФ (36,2%), на втором месте — сторонники Алексея Навального (13,1%), на третьем — профсоюзы (4,8%). 83,4% зафиксированных акций были согласованными или не требующими согласования.