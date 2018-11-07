Детский омбудсмен не одобрила лишение родительских прав за участие детей в митингах

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Ксения Мишонова заявила НСН, что ответственность за вовлечение в незаконные митинги должна быть, но другого порядка.

Лишать родительских прав за участие детей в несанкционированных митингах предложил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов. Такую меру ответственности, по его мнению, следует применять при повторном участии несовершеннолетнего в акции протеста, отмечает агентство городских новостей «Москва». Идеи парламентария будут предложены в виде поправок к законопроекту о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН не поддержала парламентария. По её мнению, это слишком жёсткая мера. Гораздо важнее проводить работу с детьми, чтобы быть в курсе того, что их сегодня волнует.

«Наверное, это жёсткая мера. Потому что сегодняшнее законодательство подразумевает более весомые обстоятельства, при которых родителей могут лишить прав. Мы всё-таки выступаем за сохранение семьи. Безусловно, родители должны нести ответственность за детей, которые участвуют в несанкционированных митингах. Это их забота знать, что делают дети в свободное время, чем они заняты, кто занимает их умы, души, кто управляет ими. Карать легче всего. Обернуть взрослых людей лицом к их же детям, гораздо сложней. Особенно в наше непростое время, когда родители заняты зарабатыванием денег, выживанием, и времени на детей не остаётся», — заметила омбудсмен.

Напомним, по мнению автора инициативы, на первый раз в качестве наказания достаточно применять штраф в размере 3-5 тысяч рублей. В случае, если его идеи не найдут поддержки при рассмотрении законопроекта во втором чтении, депутат готов подготовить собственное законотворческое предложение.