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Санкт-Петербург назван самым протестным городом России

8 Ноября 2018 в 10:30
Санкт-Петербург назван самым протестным городом России
Центр экономических и политических реформ выяснил, что самым протестным городом в России в этом году стал Санкт-Петербург. Наименьшее число выступлений недовольных граждан зафиксировано в Чечне и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В числе протестных регионов также оказались Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Волгоградская области и Москва.

Эксперты отмечают, что значительная часть митингов была организована стихийно силами инициативных групп.

Например, дольщиков или вкладчиков, а также активными гражданами.

Как уточняет Ura.ru, в последнее время протестные акции проходят значительно чаще, а всего за год в стране было зафиксировано более 2,5 тысяч митингов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН не одобрила лишение родительских прав за участие детей в митингах.

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