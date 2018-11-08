Санкт-Петербург назван самым протестным городом России

В числе протестных регионов также оказались Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Волгоградская области и Москва.
Эксперты отмечают, что значительная часть митингов была организована стихийно силами инициативных групп.
Например, дольщиков или вкладчиков, а также активными гражданами.
Как уточняет Ura.ru, в последнее время протестные акции проходят значительно чаще, а всего за год в стране было зафиксировано более 2,5 тысяч митингов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН не одобрила лишение родительских прав за участие детей в митингах.