Нарусова напомнила РПЦ о нестяжательстве

Сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН прокомментировала информацию об отказе передавать Исаакиевский собор РПЦ.

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве, близкий к Минкультуры. Со слов собеседника издания, для того, чтобы церковь могла там проводить службы, передача не требуется. Помимо этого сообщается, что все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос.

Жительница Санкт-Петербурга, вдова первого мэра города Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова в эфире НСН сообщила, что выступает против попыток РПЦ получить крупные объекты недвижимости, каковыми являются культурные и исторические памятники, в свое пользование.

«Если передача Исаакия - не предвыборный шаг, а определенный тренд, то это можно только приветствовать. Я знаю, что сейчас церковь пытается получить музей имени Андрея Рублева и другие исторические здания. На мой взгляд, попытки РПЦ забрать крупнейшие памятники культуры, существующие музеи только для служб не основательны. Соборов много, они строятся в каждом новом районе, я думаю, что и прихожан столько нет. Но речь идет о попытках забрать именно памятники культуры и архитектуры – ценнейшие памятники, которые используются как музеи. Причем можно совмещать их использование – и как церкви, и как соборы, и как музеи. Опыт Исаакия дает нам основания на это. Хочу напомнить, что один из постулатов православных священников, да и церкви в целом – это нестяжательство», - заявила она.

30 декабря 2018 года истек срок распоряжения о передаче Исаакия РПЦ, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Новой заявки от церкви на передачу храма не поступало. В середине марта стало известно, что церковь заявила свои права на другой значимый религиозный объект — Спасо-​Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева и ценнейшие иконы. В отличие от ситуации с Исаакием РПЦ оформила заявку в Росимущество.

Людмила Нарусова рассказала НСН, что необходимости для передачи собора РПЦ, чтобы проводить там службы, нет. По ее словам, службы там проводятся регулярно еще со времен, когда мэром Петербурга был Анатолий Собчак.

«Первая служба в Исаакиевском соборе именно как служба церковная проводилась патриархом Алексием II в честь его интронизации еще в 1991 году. Когда его избрали патриархом, он обратился к мэру Петербурга Собчаку с просьбой провести службу в честь этого памятного события именно в Исаакиевском соборе. Разумеется, разрешение было получено, и с тех пор службы в соборе проводились регулярно. Им никто не препятствовал. Одновременно Исаакиевский собор существовал как музей. И дальнейшее использование собора и в религиозных, и в культурных целях не нужно было регламентировать полной передаче церкви», - напомнила сенатор.

У решения не передавать собор церкви были и политические мотивы. Большинство петербуржцев были категорически против передачи, это стало главной причиной, по которой вопрос был снят с повестки, говорит источник РБК, близкий к правительству.

Собеседница НСН выразила мнение, что действия властей направлены на улучшение политического рейтинга врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в глазах горожан.

«Совсем недавно состоялась встреча врио губернатора Петербурга Беглова с Дмитрием Медведевым. Я думаю, что данное сообщение, если оно соответствует действительности, является результатом этой встречи. Хотя меня несколько смущает фраза, что это не имеет первостепенной важности. Понятно, что все, что сейчас делается и президентом, и правительством, это для того, чтобы повысить очень низкий рейтинг Беглова в Петербурге. Чтобы у него были козыри, чтобы его поддержали граждане города. А так как идея передачи собора имеет большой общественный резонанс, то, идя навстречу пожеланиям и интересам трудящихся, такое решение не принято. Считаю, что это предвыборный ход. Повторю, жалею, что это "непервостепенная" задача, потому что после выборов этот вопрос может снова возникнуть», - отметила Нарусова.

В июне 2017 года на тему передачи Исаакия высказался во время прямой линии с гражданами президент России Владимир Путин. Призвав деполитизировать вопрос, он добавил, что примеры решения подобных проблем в мире уже есть, приведя как пример собор Святого Петра в Ватикане. Глава государства сказал, что Исаакий привлекает огромное количество туристов, и заявил о необходимости найти решение, которое бы позволило использовать собор и как религиозное учреждение, и как музей. Прямого ответа, выступает ли он за или против передачи Исаакия, президент не дал.