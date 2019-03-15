В Музее им. Рублёва заявили о катастрофе в случае передачи его РПЦ

ФОТО: Музей имени Андрея Рублёва // Википедия

Замдиректора музея рассказала НСН, что руководство музея до недавнего времени считало, что находится в диалог с Церковью.

Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на Спасо-Андроников монастырь в Москве, где расположен Музей имени Андрея Рублёва. Письмо с просьбой передать РПЦ сам монастырь и прилегающие к нему здания, включая помещения музея, направил в Росимущество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РБК. Основанием для передачи назван закон о реституции, согласно которому РПЦ может претендовать практически на все религиозные объекты на территории страны, находящиеся в государственной собственности. Отметим, что в их число входят многие памятники архитектуры и музеи федерального значения.

Заместитель директора по развитию музея имени Андрея Рублёва Светлана Липатова в эфире НСН заявила, что последствия передачи музея в ведение РПЦ будет иметь самые губительные последствия.

«Да, мы знаем о том, что было направлено письмо в Росимущество. Мы узнали об этом в феврале, и тут важно уточнить, что не музей находится в монастыре, а вся историческая территория, архитектурный ансамбль Спасо-​Андроникова монастыря, который сейчас является федеральным памятником, это и есть Музей Андрея Рублёва. Нам представляется, что последствия передачи могут быть самыми катастрофическими. Потому что федеральный музей, которым является Музей имени Рублёва, это большая институция. Это исследовательский, научный, реставрационный центр, у нас около 20 тысяч единиц хранения. Это требует огромных площадей, чтобы организовать фонды хранилища, чтобы мы могли без перебоев продолжать работу по сохранению этих памятников, их реставрации, изучению, публикации. Потому что у музея есть и издательская деятельность. Не будем забывать и о социальной роли, которую играет музей. Особенно грустная составляющая этого момента в том, что мы храним памятники русской православной культуры — это и древние иконы, и предметы декоративно-прикладного искусства. Поэтому мы как раз и рассказываем о русской культуре, о православии», — поделилась Липатова.

Просить РПЦ о предоставлении иных зданий для нужд музея не представляется возможным, добавила собеседница, так как вся деятельность музея связана с местом, где он расположен. Любые другие здания лишат культурное учреждение его сути.

«Вероятно, это будет какой-то другой музей. Потому что само это место связано с именем Андрея Рублёва. Здесь он был монахом, здесь похоронен, здесь сотрудники музея занимаются изучением его творчества. Этот ореол его имени — одна из составляющих музея», — убеждена Липатова.

Примечательно, что ещё до недавнего времени речи о передаче монастыря РПЦ не велось, отметила замдиректора музея. Напротив, музей вёл активное сотрудничество с церковью, будучи убеждён, что находится с ней в партнёрском диалоге.

«В 2017 году обсуждалась концепция развития музея. И её обсуждению было привлечено и научное сообщество, и представители Русской православной церкви, в том числе, члены Патриаршего совета по культуре. И тогда шла речь о партнёрских отношениях, о том, что мы могли бы взаимно сотрудничать. И тогда таких разговоров [о передаче] не было, нам казалось, что мы находимся в диалоге. Мы сотрудничаем с очень многими церковными организациями, монастырями. У нас есть соглашение о партнёрстве с Московской духовной академией, поэтому даже трудно что-то к этому добавить», — заключила Липатова.

Добавим, на основе закона о реституции РПЦ уже заявляла права на музей федерального уровня — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. В 2017 году губернатор Северной столицы объявил, что вопрос с передачей собора решён. Тогда это вызвало волну народного возмущения, противники передачи устраивали митинги в защиту музея, которые собрали более трёх тысяч человек. Для того чтобы не обострять ситуацию накануне президентских выборов 2018 года, власти города приостановили передачу. В конце 2018 года распоряжение о передаче музея утратило свою силу.







