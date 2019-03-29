Питерские депутаты поздравили горожан с успешной защитой Исаакия

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга рассказал НСН, о чем говорит отказ властей от планов передать Исаакиевский собор РПЦ.

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ), рассказали источники РБК. По их данным, вопрос снят с повестки дня в связи с недовольством жителей Санкт-Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава фракции «Яблока» Борис Вишневский заявил в эфире НСН, что если информация в СМИ соответствует действительности, то петербуржцев можно поздравить с победой.

«Если это так, я поздравляю всех петербуржцев, которые боролись за то, чтобы Исаакий остался музеем. Значит, власть согласилась с нами, защитниками Исаакиевского собора. Мы два с лишним года твердили ровно это, что Исаакий — музей, при этом там идут службы, которым никто не мешает, никакого аншлага на этих службах нет и нет никакой необходимости изменять существующее положение вещей. Если действительно власти окончательно отказались от этой безумной, на мой взгляд, и вредной идеи передать Исаакий церкви, это значит, что петербургское сообщество одержало победу. Это значит, что общественное давление на власть оказалось таким, что она была вынуждена отступить. Надеюсь, что окончательно», — сказал депутат ЗАКСа Петербурга.

Он напомнил, что первые акции в защиту Исаакия как музея начались еще в январе 2017 года. С тех прошло много митингов и пикетов, а опросы общественного мнения показали подавляющий перевес противников передачи Исаакия церкви над сторонниками, заметил Вишневский. Теперь защитники Исаакия разрабатывают законопроект с целью сохранить другие музеи страны, поведал собеседник«Мы разрабатываем сейчас закон, - одна попытка уже была, к сожалению, неудачная, - о том, чтобы вообще такого рода объекты, которые когда-то имели религиозное назначение, но потом вошли в состав государственных музеев, невозможно было передавать никаким религиозным организациям. Это закроет путь для подобных ситуаций в будущем», — сказал Борис Вишневский.Напомним, что распоряжение правительства Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви утратило юридическую силу 30 декабря 2018 года. РПЦ так и не подала заявку на передачу Исаакия во временное пользование.