«На этом кто-то хорошо заработает». Похмелкин о правах с микрочипами

Председатель «Движения автомобилистов России» прокомментировал НСН разработку водительских удостоверений нового образца.

МВД России разрабатывает проект приказа, который утверждает новые образцы водительского удостоверения. Предполагается, что теперь в правах будет микрочип, дополнительные степени защиты, также надписи документов переведут на французский и английский языки. Выдача документов будет проходить в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих необходимые технические возможности для их оформления. Сообщается, что новые права не приведут к признанию недействительными ранее выданные аналогичные документы.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал новую инициативу.

«На этом кто-то хочет дополнительно заработать, вот и все. Никакого смысла писать на других иностранных языках нет, потому что это российское удостоверение, оно либо признается в других странах, либо нет. Если оно не признается, то к нему необходимо получать международное водительское удостоверение", - убеждён эксперт.

По словам Виктора Похмелкина, подобные меры приведут к росту пошлины на оформление документов.

Все эти чипы, защита и так далее – откровенно говоря, не вижу в этом никакой необходимости, вдобавок смена этих удостоверений займет очень много времени. Я вообще считаю, что удостоверение должно быть одно – выдано человеку и до конца жизни он с ним пребывает. И никакого обмена затевать не надо. Мотив понятен – на это будут выделены деньги, кто-то на всем этом неплохо заработает. И за счет бюджета и, вероятно, за счет водителей, так как могут еще выше поднять пошлину за оформление прав нового образца», - предположил он.

3 августа в России официально вступил в силу федеральный закон «Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом», который повысил государственные пошлины на водительские удостоверения и загранпаспорта. Величина пошлины за оформление прав повысилась с двух до трех тысяч рублей.