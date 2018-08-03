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В России официально повысили пошлины на права и загранпаспорт

3 Августа 2018 в 12:12
В России официально повысили пошлины на права и загранпаспорт

Сегодня, 3 августа, в России официально вступил в силу федеральный закон «Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом», который повышет государственные пошлины на водительские удостоверения и загранпаспорта, передает РИА Новости.

Так, получение загранпаспорта нового поколения обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи ранее. За водительское удостоверение придется уплатить пошлину 3 тысячи рублей, а не 2 тысячи, как было раньше. Документ о регистрации транспортного средства, который изготавливается из пластика, будет стоить не 500 рублей, а 1500 рублей, сообщают «Новые Известия».

Как сообщалось ранее, решение о повышении госпошлин было принято в связи с ростом затрат федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов нового поколения.

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