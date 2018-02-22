«Может, плохо ему было?» Пореченков о словах Серебрякова про Россию



В эфире НСН актер рассказал, что во время совместной работы с Алексеем Серебряковым ни разу не слышал от него резких высказываний о России.



К позиции актера Алексея Серебрякова по вопросу российской национальной идеи Кремль никак «не относится», заявил в четверг, 22 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В одном из недавних интервью Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». Заявление вызвало волну критики со стороны режиссеров, некоторые, напротив, актера поддержали.



В эфире НСН актер Михаил Пореченков сообщил, что уважает Серебрякова как актера, но не согласен с его мнением о стране (слушайте аудио).

«Я работал с Алексеем, он - мой коллега, которого я уважаю как артиста. Все нормально было, никаких проблем не создавали. Каких-то резких слов он не говорил. Может, настроение, у него было не очень, может, плохо ему было. Надеюсь, что это какая-то ошибка. Мне кажется, что это неправда. Я его не поддержу в этом. Я считаю, что страна у нас прекрасная, люди замечательные. Грубость и хамство в отношении себя со стороны других людей – всякое бывает. И не только у нас в стране такое встречается. Но мне кажется, что в основном люди приличные», - отметил Пореченков.

Накануне, 21 февраля, Серебряков с прокомментировал свое интервью RT и заявил, что не намерен отказываться от своих слов. «Я что сказал, то и сказал», - отметил актер.

Ранее в эфире НСН Актер Алексей Панин поддержал своего коллегу, а режиссёр Александр Хант, работавший с Серебряковым в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», удивился, что слова актёра вызвали такой резонанс.

Алексей Серебряков - народный артист России. Наиболее известные его роли в фильмах «Груз 200», «Левиафан», «9 рота». Также Серебряков снимался в сериале «Бандитский Петербург».