Повышение налога на роскошь назвали «мерами социальной анестезии»

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, для чего в России необходимо повышение налога на богатых и введение прогрессивной шкалы налогообложения.

В СМИ разошлась цитата министра финансов России Антона Силуанова, который заявил о планах правительства со временем повысить налог на роскошь. Об этом глава ведомства говорил в интервью программе «Познер» на Первом канале. Из цитаты следовало, что в настоящее время налог останется на прежнем уровне.

Позднее в официальном аккаунте министерства в Twitter было опубликовано опровержение. В сообщении обращается внимание на грубую ошибку в цитировании министра. На самом деле Силуанов говорил, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых.



Кроме того, министр заявил, что замена нынешней плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, является нецелесообразным решением, так как люди смогут найти способ это обойти. Как один из вариантов Силуанов назвал вывод денег из страны.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, как в действительности проводится повышение налога на роскошь. По его словам, высказывания Силуанова направлены на сбавление социальной напряженности и не более того.

«В обществе действительно нарастает достаточно серьезная напряженность. Сейчас это [высказывание Силуанова] связано с тем, что социальная напряженность уже приобретает чрезмерный характер. Необходимо предпринять какие-то меры социальной анестезии. Поэтому господин Силуанов рассказывает вот эти вот вещи. Если люди будут протестовать, то он эти меры действительно разработает. Если люди протестовать не будут, то, соответственно, меры разработаны не будут. Так же как они не были разработаны в 2012 году», — заявил экономист.

Михаил Делягин напомним, что о повышении налога на роскошь в 2012 году говорил президент России Владимир Путин. Причем, по словам экономиста, этот вопрос широко обсуждался, однако все осталось без изменений. Эксперт также не согласился с высказыванием Силуанова о прогрессивной шкале налогообложения. По его словам, России она необходима.

«Когда реальные доходы всего населения продолжают падать, а нам рассказывают, что они растут, все понимают, что это враньё или глупость. При этом резко растут доходы миллионеров и миллиардеров, а об этом сообщают, как о выдающемся достижении. Прогрессивную шкалу налогов у нас сделать необходимо. Она работает во всем мире. Все разговоры о том, что у нас она по каким-то уникальным причинам невозможна, это простая отмазка. Причем если послушать либеральных реформаторов, то она очень прозрачная. Они говорят, что богатые не будут платить, но это нелепо, потому что во всем мире они платят как зайки. И богатому уклониться от налогообложения значительно сложнее, чем бедному. Потому что ему есть, что терять и за ним охотятся рентабельно, в отличие от бедного неплательщика», — уверен Делягин.

По его словам, дело не разнице шкал, а нежелании людей платить налоги в этой стране. Экономист отметил, что за прогрессивную шкалу налогообложения выступают, в том числе и олигархи.

«Они готовы торговаться по поводу ставок и размеров, но понимают необходимость её введения. Намертво стоят именно либеральные реформаторы, которые обеспечивают себе доходы, как Силуанов в 2016 году 7,2 миллиона рублей в месяц. Поэтому они не хотят платить налоги в России, но уехав в какой-нибудь Лондон, сразу начинают платить и считают, что это их священная обязанность», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин выступил с заявлением о том, что в России беспрецедентными темпами растут заработные платы. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Так, повышение зарплат в 2018 году составило 11%.