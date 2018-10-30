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Экономика

«Нечто святое». В РАН назвали причины отказа Силуанова от прогрессивного налога

30 Октября 2018 в 10:54
«Нечто святое». В РАН назвали причины отказа Силуанова от прогрессивного налога

Эксперт в эфире НСН посчитал плоскую шкалу налогообложения культовой вещью монетаристской политики.

Первый зампред правительства - глава министерства финансов Антон Силуанов не обещал поднять налог на роскошное имущество, о чём ранее написали некоторые СМИ. Руководитель ведомства во время интервью лишь сказал, что налоги на машины, яхты, квартиры и прочее уже были повышены. Об этом он рассказал во время интервью на Первом канале. В то же время, Силуанов выступил против введения прогрессивной шкалы налогов.

Коммунисты обещают триллион рублей в бюджет при прогрессивной шкале налогов
Ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов в эфире НСН объяснил, почему министр финансов хочет сохранить плоскую шкалу налогообложения (слушайте аудио).

«Плоская шкала - то это культовая вещь и главное достижение монетаристской политики. Это то, за что держатся власти и Силуанов, как член этой либеральной команды, как за нечто святое и главное. То, что охраняет тот порядок вещей, который был установлен и который является неким свидетельством того, что в стране существует рыночная экономика, проводятся рыночные реформы. Имеет место и определённый расчёт: и так у нас огромные проблемы, связанные с нехваткой инвестиций и бегством бизнеса, установление неплоской шкалы, по мнению экономистов школы Силуанова, приведёт к дальнейшему ухудшению инвестиционного и бизнес-климата в стране», - пояснил в эфире НСН министр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов во время пресс-конференции в НСН рассказал, что введение прогрессивной шкалы налога позволит получить в бюджет около 1,1-1,3 триллионов рублей.

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