Аналитик: Нефтяникам действительно не хватает денег

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему необходимо поднять цены на топливо как можно быстрее.

Нефтяные компании обратились к российскому правительству с просьбой об увеличении цен на топливо на 4-5 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По имеющейся информации новые цены предполагается ввести с нового 2019 года. По оценке экспертов заморозка цен может привести к потере в 150 миллиардов рублей. Напомним, цены на бензин сдерживаются компаниями с 1 июля 2018 года. При этом по прогнозу президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова, еще в 2018 году цены могут вырасти на 2-3 рубля.

В эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связана настойчивая просьба нефтяных компаний. По его словам, дело не в дополнительной прибыли, которую хотят получить нефтяники, а в возрастающих налогах и сборах, которые вводятся российским правительством.

«Около 60-70% в литре бензина это налоги и сборы. Государство еще больше их повышает и хочет, чтобы цены оставались на прежнем уровне. Нам всем конечно есть куда ужиматься. Однако нужно понимать, что дополнительные затраты будут переложены на стоимость топлива, а не приведут к отказу от "мерседесов"», — заявил эксперт.

Игорь Юшков рассказал, что нефтяники рассчитывали на повышение цен после президентских выборов в России. Это в частности связано с вынужденным искусственным сдерживанием цен, на которое шли нефтяные компании последние три года.

«Цены на топливо росли меньше уровня инфляции. Поэтому они [нефтяные компании] рассчитывали наверстать это в 2018 году. Оказалось, что на них опять начали давить, предлагать заключить некое соглашение о не повышении цен и так далее. Нефтяники на это пошли, плюс был снижен акциз, для того, чтобы нефтепродукты не возрастали в цене. Однако сейчас накапливается эффект от инфляции прошлых лет и самое главное, что стоимость нефти существенно подросла в рублях. Именно по этой причине нефтяники требуют роста цен», — объяснил собеседник НСН.

Эксперт напомнил, что на начало 2018 года цена за тонну нефти составляла около трех тысяч рублей. На данном этапе цена возросла до 6400 рублей за тонну.

«Естественно из более дорогой нефти вы получите более дорогие нефтепродукты. Соответственно, когда они говорят о повышении цен с 1 января 2019 года, то там добавляется еще больше. Возрастает НДС, возрастает налог на добычу полезных ископаемых, акциз на топливо. Как при всем этом удержать цены на прежнем уровне совершенно не понятно. Если акциз увеличивается практически в два раза, то естественно цена на нефтепродукты возрастет», — возмутился Юшков.

По его словам, зацикленность Минцина и ЦБ на наполнении бюджета ведет к тем эффектам, которые мы может сейчас наблюдать.

«Главное это наполнение бюджета. Поэтому нужен слабый рубль. То есть получается, что вы за нефть получаете как можно больше рублей, и ими наполняется бюджет. Но это приводит к тому, что цена нефти в рублях возрастает. Естественно бензин и дизель тоже возрастают. А когда им это говорят, они отвечают, нет, пусть рубль будет дешевым по отношению к доллару, лишь бы бюджет наполнился. А так справедливая цена рубля по отношению к доллару составляет 55. При такой цене у нас тонна нефти будет примерно три тысячи рублей. Соответственно можно будет не повышать цены, а даже их снижать», — заключил собеседник агентства

Напомним, ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам ввести запретительные пошлины на нефть в случае, если консультации с нефтяными компаниями не позволят урегулировать ситуацию с ростом цен на бензин. На разрешение вопроса он дал представителям отрасли два дня.