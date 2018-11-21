Мариничев рассказал, как общался в ICQ

Интернет-омбудсмен прокомментировал НСН грядущий юбилей Рунета.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что поддерживает инициативу масштабного празднования 25-летия Рунета весной 2019 года. Выступая на открытии XI Недели российского интернета в Москве, он назвал грядущий год особенным, отметив, что в апреле будет 25 лет с момента регистрации первого домена в зоне «ru».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что появление интернета в России – заслуга обычных россиян.

«В этот день я бы чествовал граждан РФ, потому что они получили доступ в информационный коннект, который позволил чувствовать себя частью общего глобального мира, который позволил им общаться, высказываться, находить друзей. На заре 90-х годов мессенджер ICQ являлся верхом технологии, молодые люди могли часами сидеть и общаться с такими же людьми со всего мира. Это было неким откровением. Российские люди каждый по своему внесли большой вклад в развитие интернета в стране. Если бы не было такой готовности людей воспринимать это техническое новшество, желания людей тратить на это свое время, ресурсы и деньги, то так быстро интернет бы не возник. Он возник без какого-либо участия государства, без субсидирования и финансирования. Он возник благодаря тому, что его делали простые российские граждане», - резюмировал он.

Ранее интернет-омбудсмен в эфире НСН поддержал первую российскую премию в области веб-индустрии, церемония награждения которой состоялась 18 ноября в Москве.