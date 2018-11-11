«Невозможно выполнить». Мариничев о новых правилах пользования мессенджерами

РИА Новости

Интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил, что новые правила пользования мессенджерами технически нельзя выполнить.

Кабмин утвердил новые правила пользования мессенджерами. Согласно постановлению, владельцы приложений будут осуществлять идентификацию по номерам мобильных телефонов на основании договоров, заключенных с операторами сотовой связи. Оператор должен ответить на запрос мессенджера о наличии абонента в базе в течение 20 минут, а после сделать пометку, к какому мессенджеру привязан данный номер.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал документ «невозможным к исполнению».

«Этот закон невозможен к исполнению технологически, в том числе для нас с вами, как владельцев персональных данных. «Защиты от дурака» в этом законотворчестве совершенно никакой нет. Представьте ситуацию: любой человек может зарегистрировать совершенно любую компанию, которая сделает мессенджер, а дальше по закону должна будет идентифицировать данные. Методом простого перебора телефонных номеров этот кто-то сможет запросить у операторов целиком и полностью подборку всех баз данных по их абонентам. С точки зрения безопасности это запредельная ситуация», - возмутился собеседник агентства.

Мариничев отметил, что есть вопросы с идентификацией людей, которые пользуются корпоративными средствами связи, где владельцем выступает юридическое лицо. И совсем непонятно, как бы с мессенджерами, работающими вне российской юрисдикции.

«Часть сервисов, которые предоставляют услуги мгновенных сообщений в интернете, вообще не находятся в юрисдикции РФ и могут не исполнять ее законодательство. Подразумевает ли это блокировку таких приложений на территории нашей страны и создание так называемого «белого списка», что уже само по себе будет противоречить Конституции РФ? Пока по этому закону больше вопросов, чем ответов. Никакой общественной дискуссии по нему не велось. Была дискуссия в отношении похожего законопроекта несколько лет назад. Тогда экспертное сообщество привело множество аргументов, почему этого делать не стоит и чем это чревато. А сейчас, полагаю, что Дмитрия Медведева ввели в заблуждение, поэтому он постановление подписал», - заключил Дмитрий Мариничев.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН отмечал, что у сотовых операторов на сегодняшний день нет технических возможностей для того, чтобы контролировать все мессенджеры. По его словам, новые правила пользования сервисами мгновенных сообщений говорят о некомпетентности чиновников в данном вопросе.