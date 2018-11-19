Мариничев: Первая веб-премия – как градусник для цифрового рынка

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Интернет-омбудсмен в эфире НСН поддержал первую российскую премию в области веб-индустрии.

В Москве объявили победителей первой в России премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. Премия названа в честь пионера покорения космоса Юрия Гагарина, поэтому статуэтка, которую вручили победителям, представляет собой фигуру первого космонавта. Церемония награждения состоялась 18 ноября в «Цифровом деловом пространстве» в Москве.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН приветствовал появление новой премии.

«Чем больше премий, тем лучше. Любая из методик, которая привлекает внимание и формирует позитивный образ технологического рынка, и стремление молодых, дерзких, ранних двигаться в этом направлении, созидать что-то новое, выигрывать премии и зарабатывать большие деньги на своих идеях и реализации своих амбиций – вот это самое важное. Премия – это как градусник, который меряет температуру. Она показывает, насколько интересно какое-то направление или не интересно. Премия позволяет обратить внимание на рынок большего количества людей», — сказал специалист.

В категории «Лучший веб-сериал» победителем признан проект «Бар «На грудь» Ирины Вилковой. Лучшим онлайн-шоу стала «Лига плохих шуток» — юмористический батл, в котором участники рассказывают друг другу плохие шутки, сообщается на сайте проекта. Среди призеров также блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Народным онлайн-кинотеатром признали ivi. Журналист Юрий Дудь удостоился специального приза за вклад в развитие веб-индустрии.