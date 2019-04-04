Малышева ответила обидевшемуся на нее главному остеопату РФ

Телеведущая Елена Малышева в эфире НСН раскрыла, какие действия предпримет в отношении автора письма, обвинившего ее в непрофессионализме.

Главный внештатный специалист-остеопат Минздрава РФ, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов обратился к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с требованием извинений от ведущих программы «Жить здорово!» Елены Малышевой и Дмитрия Шубина. Копию письма он разместил в Facebook. Врач попросил принять меры для предотвращения «распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации».

Речь идет о выпуске программы «Жить здорово!» от 29 марта. Мохов отметил, что телеведущие заявили в эфире федерального канала об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Это заявление, по его мнению, вводит в заблуждение не только «сотни тысяч людей», но и оскорбляет «тысячи врачей-остеопатов».

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН заявила, что не собирается предпринимать какие-либо действия в отношении доктора медицинских наук.

«Никакой реакции не будет», - отрезала Елена Малышева.

Данную проблему телеведущая осветила в своем Instagram. «Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», - написала она

Малышева подчеркнула, что программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Минздрав РФ утвердил лишь 28 сентября прошлого года.

«Глобально суть заключается в том, что первый выпуск врачей ординаторов с этой специальностью еще только состоится» - пояснила Малышева НСН.