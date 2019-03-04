Малышева вновь удивила - на этот раз «снесённой головой». Видео

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева вновь фраппировала зрителей. На этот раз она появилась в студии программы «Жить здорово!» на Первом канале с собственной головой в руках. Причём, примеру Малышевой последовали и её коллеги по передаче.

Как отмечают «Дни.ру» , таким образом они решили продемонстрировать, что может сделать с человеком болезнь Альцгеймера. Символом заболевания и стали «снесённые головы». По словам Малышевой, на случай ужасного недуга хотелось бы иметь запасную голову.

Она предположила, что Альцгеймер, возможно, грозит и ей самой. На запись программы также был приглашен сын актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера.





«Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить – или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» – задала вопрос Малышева зрителям. Правда, при этом, она выразила надежду, что ученые смогут в недалёком будущем изобрести препарат для избавления от этого заболевания.