Хайпанул на матке. Ромарио рассказал о работе с Еленой Малышевой

Лидер группы «Ромарио» Роман Луговых в эфире НСН объяснил, почему решил раскрыть свое авторство арии из шоу «Жить здорово!».

Музыкант из Екатеринбурга Роман Луговых, более известный под псевдонимом Ромарио, признался в своем профиле «ВКонтакте», что является автором текста для «песни матки» в шоу «Жить здорово!». Музыкант рассказал, что по заказу Малышевой должен был написать арии для четырех внутренних органов: глаза, лимфоцита, поджелудочной железы и матки, а также для межпозвоночной грыжи и кишечной палочки. По задумке органы должны были петь арии адресованные врачам, которые их лечат. В свою очередь недуги должны были в песнях признавать свое бессилие перед медиками. В своем профиле Роман Луговых также опубликовал оригинальные тексты песен, которые в конечно итоге были изменены. По словам музыканта, в новом контексте стихи стали «дикими и унылыми».

В эфире НСН лидер группы «Ромарио» Роман Луговых рассказал, почему спустя пять лет решил раскрыть свое авторство.

«Я поэтому вчера написал разъяснение, так бы никто и не знал, кто написал эту песню. Я выложил оригинальный текст, потому что я нашел в почте нашу переписку с Еленой Васильевной и тот текст, который я послал. Даже пять лет спустя, заказная работа по специфическому ТЗ мне очень понравилась. Я имею в виду свой текст, а не тот, который потом был адаптирован. Я с роду не попадал ни в какие повестки, а сейчас прямо перед выходом нового альбома вот такая история. Я просто сейчас чувствую себя гениальным маркетологом. Взял и хайпанул. Вот такой я красавчик», — признался музыкант.

По его словам, он был очень удивлен, что сегодня из всех написанных им песен обсуждается именно «песня матки». Луговых отметил, что своим постом не собирается предъявлять никаких претензий по изменению текста, а просто решил поставить все точки над «i».

«Мы готовимся к презентации нового альбома, но сегодня такой день, внезапно порушил все планы. Я думаю, что это просто повестка дня. Завтра уже к другой песне матки выйдет текст, а про эту забудут. Просто это не тот случай, когда что-то там не так исказили. Я так понимаю, что пять лет спустя снова возникла тема матки в этой программе. Они вспомнили, что когда-то я писал арию, обращенную Марку Курцеру (российский врач акушер-гинеколог), убрали обращение непосредственно к нему. По-своему они правы», — объяснил Роман Луговых.

Музыкант напомнил, что когда-то писал песню к Новому году, и она так понравилась, что его просили просто переделывать ее под другие года. Луговых рассказал, что в какой-то момент ему это надоело и он «дал отмашку», чтобы заказчики сами переделывали текст.

«Видимо здесь такая же история. Более того, я так понял, что они переделали песню "Жить здорово!", это многолетняя заставка, которую я написал. Я услышал, что она сейчас совсем другими словами сейчас поется. Вот это больший повод для вопросов. Да и то, это не интересно», — поделился чувствами собеседник НСН.

По словам музыканта, дело не в песне, а человеке. Роман Луговой рассказал, что он очень хорошо относится к Елене Малышевой и зачастую просто не решается вступать с ней в спор.

«Вообще Елена Васильевна всегда знает, чего она хочет. Она очень мощный человек. Одна из самых харизматичных женщин в моей жизни, с кем я сталкивался, а сталкивался я со многими, я вообще очень люблю харизматичных женщин. Она танк в хорошем смысле слова. Она знает, как нужно и лучше там не попадаться. Лучше с ней не спорить, это бессмысленно», — заявил он.