«Макарошки» не прокатили. Депутат подвёл промежуточные итоги «министерской диеты»

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Саратовский депутат, который ограничил потребление 3,5 тысячами рублей в месяц, после трёх недель эксперимента предложил расширить потребительскую корзину.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко во время пресс-конференции в НСН провёл промежуточные итоги своей «министерской диеты», на которой он сидит уже три недели. Ограничить питание 3,5 тысячами рублей народный избранник решил после скандальной истории с экс-министром труда региона Натальей Соколовой, которая утверждала, что на 3,5 тысячи рублей можно спокойно прожить, питаясь «макарошками». При этом сама она отказалась сидеть на подобной диете, поскольку ей «статус не позволяет». В свою очередь, Бондаренко согласился на эксперимент.

Как подчеркнул в пресс-центре НСН Николай Бондаренко, за эти три недели он стал более рассеянным.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», - отметил депутат.

Более того, трёх недель «министерской диеты» хватило Бондаренко для того, чтобы заговорить о повышении прожиточного минимума.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», – подчеркнул народный избранник.

В ходе эксперимента Бондаренко уже похудел на шесть килограммов, после чего перестал замечать потерю веса. В свою очередь, врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова во время пресс-конференции в НСН рассказала, как может отразиться на здоровье подобная «министерская диета».

«Ухудшение состояния иммунной системы — это сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, это онкологические заболевания. Ни о каком сохранении здоровья и обеспечение жизнедеятельности при нынешней потребительской корзине речи идти не может», - пояснила Ионова.

Стоит отметить, что Бондаренко достаточно строго соблюдает свою диету, на которой планирует сидеть до 23 ноября. Так, он даже отказался от чая и кофе, которые ему предложили в НСН. При этом саратовский депутат решил не останавливаться на достигнутом и решил распространить свой эксперимент среди коллег, а первому эстафетную палочку он передал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, после скандального высказывания о здоровом питании на 3,5 тысячи рублей, которое будет основано на кефире и «макарошках» Наталья Соколова лишилась должности.