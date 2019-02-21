Лужков рассказал, почему не говорит жене о второй женщине-миллиардере

Бывший мэр Москвы в беседе с НСН сослался на самостоятельность супруги и свое безразличие к бизнесу.

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2019 году стала второй женщиной-миллиардером в России. Стоимость ее бизнеса оценена в 1,2 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Ранее единственной россиянкой, заработавшей миллиарды, была предпринимательница Елена Батурина, уехавшая из страны в 2010 году.

Ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков не смог рассказать НСН, как она отреагировала на лишение титула единственной женщины-миллиардера в России, сославшись на свое безразличие к данному вопросу.

«Если говорить о моей жене, о ее бизнесе и о том, кто там становится кем, честно могу вам сказать, меня это абсолютно не волнует. Она самостоятельный уникальный человек. Я могу сказать, что если человек, женщина или мужчина, вынужденный бывшим президентом Медведевым, уехал из страны, то это первый вопрос, который нужно задать нашей власти: почему такие люди уходят из страны, завершают свою деятельность в нашей стране, где, казалось бы, возможностей для бизнеса бесконечное количество», — отметил бывший градоначальник.

Бывший мэр Москвы подчеркнул, что в бизнесе не имеет значения, женщина или мужчина им занимаются. Он отметил, что его супруга, например, «решает вопросы лучше любого мужчины». Поэтому Лужков призвал не судить бизнесменов по внешним признакам, а задуматься о том, почему им так непросто в России.«Какая разница, женщина это или не женщина? Бизнес есть система, которая должна работать одинаковым образом, для мужчины и для женщины. Почему вы так выделяете женщину из системы тех лидеров, которые занимаются бизнесом? Надо заниматься не внешностями, с кудряшечками или с лысиной кто-то там, а выяснять, какие условия имеются в стране для того, чтобы рождались выдающиеся бизнесмены и двигали экономику, которая сегодня у нас в полном провале», — сказал собеседникНапомним, Юрий Лужков был уволен с поста мэра Москвы в 2010 году по причине утраты доверия. В отставку его отправил в то время президент России Дмитрий Медведев, после того как градоначальник отказался уйти добровольно.