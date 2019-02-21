В России появилась вторая женщина с миллиардным состоянием

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2019 году стала второй женщиной-миллиардером в России. Стоимость ее бизнеса оценена в 1,2 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

Ранее единственной женщиной, заработавшей миллиарды, была предпринимательница Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Отмечается, что в 2018 году Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России, ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов.

Свой бизнес по продаже одежды, обуви, товаров для дома и прочего преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем в 2004 году.

Ранее генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, что честному бизнесу в России мешают непрозрачные правила его ведения.