Лужков не смог подтвердить причастность сына в попытке отнять квартиру Шуры

Как подчеркнул бывший мэр Москвы, во время разговоров с сыном они не затрагивают тему бизнеса.

Адвокат Алексей Панфилов, который представляет интересы певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, обвинил сына экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Александра в причастности к попытке отобрать квартиру у артиста. Об этом он заявил во время пресс-конференции в НСН. Как утверждает адвокат, в 2003 году Александру Медведеву продали квартиру в компании «Градострой». Застройщик, в свою очередь, заключил ещё одну сделку по дарению квартиры с экс-сотрудником компании «Столица» Мурат Арабов, утверждает адвокат. При этом учредителем «Столицы» является сын бывшего столичного градоначальника, сказал Панфилов.

При этом Юрий Лужков в эфире НСН информацию подтвердить не смог.

«Абсолютно ничего [не слышал]. Впервые слышу о том, что такая существует проблема. У него бизнес абсолютно самостоятельный, я в него никогда раньше [не был погружён] и сейчас не погружён. Он самостоятельный бизнесмен, по-моему, очень некрупный. Я знаю только, что бизнес связан со строительством и всё, больше ничего не знаю», - отметил экс-мэр.

По словам Юрия Лужкова, они никогда не обсуждают бизнес во время общения.

«Я с ним постоянно в контакте. У нас хорошая семья, у него хорошая семья. Но эти вопросы мы в наших контактах и раньше не обсуждали, и сейчас он ни слова не говорил. Мы с ним эти вопросы никогда не обсуждаем. У нас есть другие темы для того, чтобы общаться. Я тут вам плохой помощник», - заключил в эфире НСН Лужков.

Напомним, во время пресс-конференции в НСН певец Шура рассказал, что считает себя жертвой чёрных риелторов. Из-за этого, как выяснилось, он живёт в своей квартире на правах арендатора. Текущий договор аренды истекает 1 декабря, однако съезжать артист не собирается, поскольку подал в суд.

Отметим, что фамилия Александра Лужкова не числится в списке учредителей в официальных документах.