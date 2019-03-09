Танцы на граблях. Почему чиновники продолжают делать скандальные заявления

Учитель и политолог в эфире НСН рассказали, что стоит за неоднозначными словами российских чиновников.

Юрий Васильев, руководитель администрации Чувашии в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, имеющие невысокие зарплаты, просто «мало работают» работают. Чиновника процитировал портал Ch.versia.ru.

Ранее Екатерина Четошникова, глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, заявила, что ее неправильно поняли, когда трактовали слова чиновницы, назвавшей завышенными требования молодых учителей получать больше девяти тысяч рублей.

Слова чиновницы в беседе с НСН раскритиковал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Что касается заявления наших чиновников, скажу, что любой хозяин хочет платить меньше. К их словам и надо относиться как к заявлениям владельца в капиталистическом обществе. Они действуют совершенно правильно - лучше было бы вообще ничего не платить, чтобы хозяину осталось больше денег. К сожалению, в нашем обществе мирятся с подобным положением вещей», - отметил Луховицкий.

Еще один пример неудачного высказывания сотрудника: врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова вызвала негативную реакцию в соцсетях, когда в ответ врачам, которые попросили чиновницу переоснастить медучреждение, посоветовала медикам вымыть в больнице полы. Ей самой через пару дней пришлось сделать генеральную уборку в одном из медучреждений.

В свою очередь экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в беседе с НСН заявил, что массовой кадровой проблемы, связанной с профнепригодностью чиновников, нет. А все скандальные заявления чиновников, по его мнению, ни что иное, как выполнение заказа по очернению российской власти.

«Определенные люди в либеральных кругах получили методички, как «троллить» чиновников – выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Составлен план, задан KPI – вытаскивать каждый месяц из того или иного региона негативный, часто искусственно созданный пример неумного, неудачного выступления депутата или какого-либо другого чиновника», - отметил политолог.

Матвейчев заявил, что так решается задача «натравливать до озверения народ на власть», чтобы создать майдан в России.