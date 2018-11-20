Криминальный авторитет дал советы Кокорину, как лечиться в тюрьме

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Михаил Орский рассказал НСН, как внешние данные помогут нападающему «Зенита» поберечь здоровье в неволе.

Самочувствие нападающего «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в СИЗО по делу об избиении столичного чиновника, ухудшилось. Об этом сообщил «Советскому спорту» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, он мог приболеть, так как на тумбочке у него были замечены медикаменты, а сам он был без настроения и говорил в нос.

Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН дал советы футболисту, как лечиться в тюрьме.

«Во-первых, ему надо лечь подальше от окна, от сквозняка. Второй момент, чай. Как говорится, “чай не пьёшь, какая сила? Чай попил — совсем ослаб”. Конечно, надо пить чай, он все болезни выгоняет. И там же доктора ходят, в окошко раздают пилюли. У него физиономия смазливая, врачи, чай, женщины — пусть им улыбается, будут ему давать какие-то пилюли. Не тропической лихорадкой заболел...» — заметил Орский.

Также он посоветовал бывшей звезде «Зенита» не пренебрегать помощью докторов, так как те, по его словам, всегда сочувствуют арестованным. Более того, медики могут помочь не только вылечиться, но и избежать суровых работ.

«Врачи — наши лучшие друзья! Всегда в лагерях существовало правило красного креста: при любом бунте, кипеше, врачи неприкосновенны. Конечно, они там черствеют душой, но, в общем, с пониманием относятся. У нас, например, в восьмёрке был главврач, который симпатизировал блатным. А я был единственным блатным москвичом. И этот врач, он понимал нашу жизнь. Я никогда не болел— я здоровый, как сарай с пристройкой, но у меня был лагерный сын — Бубль. А я был в полуинвалидном отряде. И я попросил его к нам. И нашли у него — где-то дрался, спьяну, ладонь ему ножом проткнули. Всё — выписали справку, что у него рука не работает, он работать не может. И его отправили в наш отряд. Чисто из-за симпатии, из уважения», — рассказал Орский.

Позднее информацию о болезни Кокорина опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По её данным, жалоб на здоровье у него нет, а медикаменты на тумбочке являются витаминами, которые футболист принимает, чтобы поддерживать физическую форму. В то же время, по словам общественного деятеля Ивана Мельникова, второй подсудимый, Павел Мамаев, переносит заключение гораздо лучше. Он регулярно занимается в зале «Бутырки», а также продолжает тренировки в камере вместе с соседом. Также на досуге Мамаев читает роман Фёдора Достоевского «Идиот».

Напомним, Кокорин и Мамаев оказались в СИЗО из-за скандального избиения двух чиновников, а также водителя ведущей Первого канала. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок их ареста предусматривает содержание в СИЗО до 8 декабря, однако, если к этому времени не будут установлены все обстоятельства дела, суд может продлить меру пресечения.