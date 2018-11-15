Протоиерей поверил в искреннюю набожность футболиста Мамаева

Всеволод Чаплин рассказал НСН, почему не стоит обвинять Мамаева в неискренности из-за иконостаса в камере.

В камере осужденного за хулиганство футболиста Павла Мамаева появился иконостас, выяснили журналисты «Московского комсомольца». Его смастерили из листа картона, а иконы заключенному предоставили в храме Бутырки. Как рассказал сам футболист, он даже смог причаститься.

Протоиерей Всеволод Чаплин уверен в искренних намерениях арестованного футболиста относительно религии. Об этом он рассказал в эфире НСН (слушайте аудио).

«Думаю, что это вполне искренне. Любой человек, переживающий жизненные трудности, часто обращается к Богу. Я не знаю, был ли этот господин глубоко верующим до этого инцидента и до того, как попал в СИЗО. Я не исключаю, что был. Даже самый тяжкий осужденный преступник, даже те, которые находятся на пожизненном заключении, часто имеют у себя иконы, молятся, посещают храмы, если есть такая возможность. В Бутырке прекрасно восстановленные исторические храмы. Я думаю, что каждый человек имеет право на то, чтобы молиться, чтобы иметь около себя иконы, чтобы иметь религиозную литературу, чтобы посещать храм. Насколько я понимаю, это человек уже высказывался публично с сожалением о том, что совершил. Конечно, церковь кающихся грешников всегда принимает и допускает до исповеди. Если при исповеди не обнаруживается греха, который препятствовал бы причащению святых тайн, то допускают человека и до причастия. Я не считаю, что нужно обвинять этого человека в неискренности, в том, что он там какие-то делает вещи специально напоказ», — сказал протоиерей.Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала футболисты напали на водителя ведущей Первого канала, а после в кафе избили стулом чиновника Минпромторга. Против футболистов выдвинуты обвинения в хулиганстве. До 8 февраля они будут содержаться в московском СИЗО «Бутырка».