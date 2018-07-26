КПРФ попросит СК расследовать причины смерти русских царей

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В эфире НСН депутат Валерий Рашкин рассказал, почему намерен добиться от СКР расследования смерти Ивана VI, Павла I, Петра III и царя Федора Годунова.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Следственный комитет с запросом о расследовании смерти российских императоров Ивана VI, Павла I, Петра III, а также царя Федора Годунова. СКР отказался возбуждать уголовное дело, указав на отсутствие оснований для принятия процессуальных решений.



В эфире НСН Валерий Рашкин рассказал, что поводом для обращения стало проведенное ранее Следственным комитетом расследование подлинности останков семьи Романовых.

«На мой взгляд, расследование [в отношении семьи Романовых] абсолютно необъективное. Есть историки, чтобы этим заниматься. Есть более насущные дела, а мы отвлекаем внимание, занимаемся раскопками и ведем следствие. Но я подумал – раз уж [СКР] взялся за это дело, люди получают зарплату из бюджета, пусть займутся и Иваном Грозным, Петром III. Выяснят, кто кого отравил в царской семье, каким составом яда. Может, я преувеличиваю, но если они встали на этот путь, то пускай занимаются. Я ожидал, что будет мне дан ответ, это не дело Следственного комитета, а историков, но они пошли по другому пути. Что ж, буду еще раз напоминать», - отметил коммунист.

По мнению депутата, в подобных расследованиях «не должно быть двойных стандартов», и расследование по делу семьи Романовых должно вестись наряду с проверками по обстоятельствам смерти других императоров.

В СКР в ответ на запрос Рашкина также отметили, что «персонального интереса и имеющейся точки зрения на исторические события все-таки недостаточно для возбуждения уголовного дела», передает «Интерфакс». Ранее в Следственном комитете России подтвердили подлинность останков членов семьи Романовых, обнаруженных под Екатеринбургом в 1993 и 2007 годах. Представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что проведенные молекулярно-генетические экспертизы показали, что останки принадлежат царю Николаю II, его супруге, четырем дочерям и сыну.

Начатое 25 лет назад расследование убийства царской семьи несколько раз прекращалось и возобновлялось. Так, в 2011 году в официальном заключении СКР указывалось, что следствие не располагает документальными доказательствами причастности лидера большевиков Владимира Ленина либо кого-то другого из высшего руководства большевиков к расстрелу царской семьи в июле 1918 года. В этом году по всей России прошли памятные мероприятия, посвященные столетию гибели Николая II и его семьи.