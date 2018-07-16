Дело семьи Романовых. СКР подтвердил подлинность останков

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В Следственном комитете РФ уточнили, что в ходе экспертизы сопоставлялись генетические профили найденных останков членов царской семьи и живущих родственников Романовых.

Останки членов семьи Романовых и их окружения, найденные в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом, признали подлинными. Результаты молекулярно-генетической экспертизы озвучили в Следственном комитете РФ. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.

В ходе экспертизы сопоставлялись генетические профили найденных останков и живущих родственников царской семьи. Кроме того, были сопоставлены биоматериалы императора Александра III и останков человека, идентифицированного как Николай II. В СКР уточнили, что результаты экспертизы доказали их родство на уровне отец–сын.

Итоговое процессуальное решение будет принято после завершения двух повторных комиссионных медицинских экспертиз, автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, расследование которого продолжается, уточнила представитель Следственного комитета РФ.

Напомним, что РПЦ не признает останки Николая II, его супруги, детей, их слуг и приближенных, найденные под Екатеринбургом в местечке Поросенков Лог мощами святых страстотерпцев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что необходимо еще раз проверить версию о возможном полном сожжении останков царской семьи.

Биограф Дома Романовых Зоя Белякова в эфире НСН отметила, что РПЦ давно должна была дать ответ на этот вопрос.

«Первые разговоры о найденных останках, которые начались, это еще начало 90-ых годов. Сколько можно тянуть всю эту историю?! Уже давно можно признать, что это останки семьи Николая II. Это немногочисленные останки, и я считаю, что они-подлинные», - утверждает историк.

Между тем, как сообщает Ura.ru, 16 июля патриарх Кирилл примет участие в службах возле Храма на Крови, после чего возглавит Крестный ход, повторяющий последний путь Николая II, его супруги, детей, их слуг и приближенных, расстрелянных большевиками в ночь на 17 июля 1918 года.

Отметим, что во времена СССР бытовала версия, что трупы членов царской семьи после убийства сожгли. Между тем, в 1990-х годах на Урале в местечке Поросенков Лог были обнаружены останки, которые предположительно могли принадлежать Николаю II, его родным и слугам, пишут «Известия». Найденные останки были похоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости в 1998 году. На церемонии не присутствовал тогдашний глава Русской церкви Алексий II. В 2007 году в окрестностях Екатеринбурга неподалеку от основного захоронения были найдены останки еще двух человек — предположительно, цесаревича Алексея и княжны Марии.