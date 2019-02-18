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Общество

В «Новой газете» рассказали подробности инцидента в аэропорту Амстердама

18 Февраля 2019 в 13:52
В «Новой газете» рассказали подробности инцидента в аэропорту Амстердама
ФОТО: EPA/EVERT ELZINGA

Как рассказала НСН глава пресс-службы издания, задержание журналистов оказалось «профилактикой».

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Амстердама корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву. Как пишет ТСС, стражи порядка, осуществившие задержание, отказались представиться, объяснив свой отказ тем, что «здесь не Россия, и никто не обязан представляться». Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой предъявлено не было.

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Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в беседе с НСН прояснила ситуацию, и рассказала о том, что задержанных в аэропорту Амстердама Елену Милашину и Милану Бахаеву уже отпустили.

«В полиции сказали, что это обычная практика. Что их никто не задерживал. А просто, когда человек не очень уверенно отвечает на вопросы о цели визита, то его провожают в другое помещение, и там уточняю всю эту информацию. А мы, в свою очередь, уточняем, что девушек никто не спрашивал о цели визита. То есть, там отметили, что это не задержание, а так называемая, по-русски, профилактика. Сейчас девушки отпущены и претензий к ним нет», - отметила собеседница НСН.

Добавим, ранее стало известно, что Милашина и Бахаева прилетели в Нидерланды на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.

 

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