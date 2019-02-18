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Общество

Правозащитник обвинил следователей в слишком плотном заселении СИЗО

18 Февраля 2019 в 14:41
Правозащитник обвинил следователей в слишком плотном заселении СИЗО
Юрист фонда «В защиту прав заключённых» рассказал НСН, почему переселение подростков в женский изолятор ненормально.

В Москве несовершеннолетних юношей из мужского СИЗО №5 планируют перевести в женский следственный изолятор №6. Об этом заявил начальник УФСИН Москвы Сергей Мороз на встрече с членами ОНК Москвы. По его словам, в женском СИЗО есть 100 свободных мест, и содержание в нем позволит изолировать подростков от влияния криминальной субкультуры.

Юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан рассказал НСН, что в женском изоляторе несовершеннолетние арестанты могут столкнуться с определенными трудностями.

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«Я не думаю, что у женщин гораздо сложнее бывают вещи, но, тем не менее, это особая категория арестантов. Они могут не поддерживать некоторые криминальные течения, то есть у них нет “опущенных”, кого-то еще, но у них есть некие другие вещи. Тем более, мне доподлинно известно, что в изоляторе №6 иногда находятся бывшие сотрудники, имеется в виду из числа уголовно провинившихся прокуроров. Это ничего особенного, хотя “шестерка” считается чисто женским изолятором», — пояснил правозащитник.

При этом юрист отметил, что находящиеся в следственном изоляторе крайне редко пересекаются друг с другом, поэтому переселение подростков из СИЗО №5 в СИЗО №6 больше связано с наличием свободных мест.

«Я думаю, что это скорее техническая [вещь]. Хотя это тоже ненормально. Женщины тоже говорили, что у них довольно плотное заселение в "шестерке". Иногда бывает так, что в одной камере более плотно, в другой менее плотно, потому что выполняются особые инструкции для внутреннего пользования», — рассказал Богдан.

По словам собеседника НСН, проблема заключается в том, что следователям удобно отправлять своих подопечных в следственный изолятор. Возможно, свободных мест было бы больше, если бы подсудных не держали там месяцами, причем, по мнению юриста, бесполезно, как показало дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«У нас проблема с судами и со следствием. Следователю очень удобно, когда его подопечный находится в СИЗО. Ему не надо его нигде искать, вызывать. Он знает, что он сидит там два-три месяца, даже порой не вызывая его никуда. Для меня удивительно, что шесть месяцев длится расследование по Кокорину и Мамаеву. Все ясно, все уже было с первых минут известно, лица все есть. Для чего держат? Действительно, могли бы просто поменять меру пресечения на домашний арест. Не менее тяжко, но люди получали бы медицину, получали бы здоровую пищу и все прочее», — посетовал Богдан.

Напомним, что суд оставил под арестом Кокорина и Мамаева до 8 апреля. В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов заявил, что арест Кокорина и Мамаева был чрезмерной мерой, которой они не заслуживают.
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