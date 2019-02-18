Правозащитник обвинил следователей в слишком плотном заселении СИЗО

Юрист фонда «В защиту прав заключённых» рассказал НСН, почему переселение подростков в женский изолятор ненормально.

В Москве несовершеннолетних юношей из мужского СИЗО №5 планируют перевести в женский следственный изолятор №6. Об этом заявил начальник УФСИН Москвы Сергей Мороз на встрече с членами ОНК Москвы. По его словам, в женском СИЗО есть 100 свободных мест, и содержание в нем позволит изолировать подростков от влияния криминальной субкультуры.

Юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан рассказал НСН, что в женском изоляторе несовершеннолетние арестанты могут столкнуться с определенными трудностями.