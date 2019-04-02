Клименко: Поправки в закон о «суверенном Рунете» работать не будут

ФОТО: flickr.com

Экс-советник президента объяснил НСН, в чём странность предложенной депутатами инициативы перехода на отечественное шифрование.

Поправки к законопроекту о «суверенном Рунете» подготовил профильный комитет Госдумы. Как сообщает РБК со ссылкой на два источника в ИТ-индустрии, они обяжут шифровать весь трафик в российском сегменте сети с помощью отечественной криптографии, что облегчит спецслужбам расшифровку сообщений.

Отмечается, что согласно документу, все организаторы распространения информации (ОРИ) будут обязаны обеспечить возможность использования дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством.

Слово «дополнительное» в формулировке насторожило председателя совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко. В эфире НСН он объяснил, почему при таком нюансе от нововведения не будет толку.

«Понятно, что наша система шифрования существует, она одна из самых лучших в мире. И здесь вопрос в том, будет ли от этого какой-то прок. Насколько система окажется всепоглощающей. По большому счёту, все сайты должны обеспечивать коммуникацию с пользователем только через отечественную систему шифрования. На практике, по-моему, в прошлом году Казахстан пытался что-то подобное ввести, но это не система. Когда у вас на территории одновременно работает несколько систем, и сайт откликается на любой коннект, то нет никакого эффекта. Эта система будет хорошо работать либо в замкнутом виде, либо если станет обязательной. Но тогда это немного другой закон и немного другие последствия. Если это дополнительно, а не обязательно, то эффекта, конечно, не будет», — разъяснил Клименко.

Положительным в инициативе депутатов можно назвать то, что дополнительных затрат эта часть закона о «суверенном Рунете» не потребует, а может, в перспективе даже принесёт некие сборы в казну государства, отметил собеседник НСН.

«У нас даже есть прототип отечественного сертификата, и с точки зрения нашей индустрии, это, в общем, не стоит денег, как таковых. Это больше доходная история. Допустим, есть платные сертификаты, есть бесплатные. Если каждый сайт за 20-30 долларов будет покупать, то, наверное, можно на этом и денег заработать. Но я тут не вижу денежной составляющей, мне кажется, это больше политическая история. С точки зрения российского обывателя, там вообще нет затрат», — успокоил Клименко.

Однако даже если сделать отечественные сертификаты шифрования обязательными, нельзя гарантировать, что придерживаться новых правил будут иностранные пользователи. Да и собственных граждан ограничить в виртуальном пространстве будет непросто.

«Будет закон, будут все этим пользоваться. Другой вопрос, будут ли соблюдать, допустим, американские пользователи. Шифрование — вопрос воли двух сторон: потребителя и того, кто производит контент. “Яндекс”, “Рамблер”, “ВКонтакте” и остальные ресурсы могут поставить себе отечественное средство шифрования. Но будут ли себе его ставить пользователи, это большой вопрос. Можно сказать, что это один из способов виртуального ограничения. Не факт, что зарубежные пользователи согласятся с этим. Это долгая дискуссия, она уже несколько лет длится. Пока опыт Казахстана не показывает положительных изменений», — заключил эксперт.

Ранее Герман Клименко разъяснил НСН, почему весь законопроект о «суверенном Рунете» потребовал дополнительных трат. Изначально, по словам одного из авторов, сенатора Андрея Клишаса, он должен был обойтись в 20 миллионов рублей, однако впоследствии сумма выросла до 30 миллионов. Добавим, сенатор Клишас уже запомнился россиянам целым пакетом инициатив, которые не так давно вступили в силу. В частности, именно его могут поблагодарить граждане за введение административной ответственности за фейк-ньюс и оскорбление власти и общества.