Как степной пожар. Почему волгоградскому депутату пришлось извиниться

Президент холдинга «Минченко консалтинг» рассказал НСН, почему высказывания представителей власти в регионах становятся резонансными.

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев извинился за свои высказывания о том, что маленькие пенсии получают «тунеядцы и алкоголики». Он сказал, что высказался неточно и понимает негодование в его адрес за такие слова. По словам депутата, он имел в виду работников предприятия. Набиев пояснил, что считает неправильной ситуацию, когда те, кто работали мало, и те, кто трудились не покладая рук, получают примерно одинаковую пенсию. Депутат полагает, что в этом виновата прежняя пенсионная система.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко рассказал НСН, почему в последнее время представители власти вынуждены осторожнее формулировать свои мысли (слушайте аудио).

«Уровень прозрачности растет. Если раньше кто-то что-то ляпнул в Волгограде, в Волгограде это и услышало несколько человек. А сейчас в связи с распространенностью социальных сетей это сразу начинает как степной пожар идти по всей стране и, соответственно, волна возмущения становится достаточно большой. Плюс уровень терпимости населения по отношению к подобного рода высказываниям стал гораздо ниже, а уровень недоверия к власти, соответственно, выше», — пояснил политолог.Напомним, что ранее возмущение россиян вызвало высказывание владимирской чиновницы о том, что не государство должно кормить детей в школах, а родители.