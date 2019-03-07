Волгоградский депутат оправдался за «пенсионеров-тунеядцев и алкашей»

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев извинился за свои высказывания о том, что маленькие пенсии получают «тунеядцы и алкоголики». Он сказал, что высказался неточно и понимает негодование в его адрес за такие слова.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», - цитирует Набиева пресс-служба партии.

Набиев пояснил, что имел ввиду ситуацию с работниками предприятия, что было несправедливо. Он назвал неправильной ситуацию, когда те, кто работали мало, и те, кто трудились не покладая рук, получают примерно одинаковую пенсию. Депутат полагает, что в этом виновата прежняя пенсионная система, передают argumenti.ru.

Ранее в Сеть была выложена видеозапись с заседания областной думы, на котором Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь «тунеядцы и алкоголики», а малоимущие сами виноваты, что стали такими.

Ранее за высказывания Набиева извинилось волгоградское отделение «Единой России», отметив, что это его личное мнение. Высказывание депутата в ближайшее время будет рассмотрено комиссией по этике, сообщает RT.

Как отмечает Ura.ru, доход Гасана Набиева за 2016-2017 годы составил порядка 70 млн рублей.

Ранее политолог Марат Баширов в эфире НСН прокомментировал слова директор департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что государство не должно кормить детей в школах.









