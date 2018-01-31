Интернет-омбудсмен посоветовал операторам перестать вычислять нелегальные сайты по IP

Fotolia / Pavel Ignatov

Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как происходит блокировка не только запрещенных ресурсов, но и не входящих в Единый реестр запрещенной информации.

Операторы связи в отдельных российских регионах блокируют не только запрещенные ресурсы, но и легальные сайты банков и ретейлеров. Об этом сообщили управления Роскомнадзора по Тюменской и Мурманской областям и Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, сообщает РБК. Надзорное ведомство в ходе выборочной проверки обнаружило, что в сети одного из операторов связи не открываются официальные сайты ретейлера «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora. Эти ресурсы не попадали в Единый реестр запрещенной информации.

Проблема возникает из-за методики блокировок запрещенных ресурсов. Подобные ситуации будут повторяться и в дальнейшем, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Блокировки у нас происходят технологически примитивным путем. Чаще всего это проблема IP-адресов, на которых находятся абсолютно добропорядочные ресурсы. Они «за компанию» автоматически блокируются. На одном и том же айпишнике может быть как информация противоправная, так абсолютно легальная, речь идет о тысячах клиентов. Большинство операторов блокируют по IP, а не посредством DPI — обращения к конкретным страницам конкретного сайта. Избежать таких ситуаций удастся, если все операторы поставят у себя DPI и будут блокировать ресурсы конкретно по ссылочному массиву. Плюс ко всему реестр блокировок достаточно объемен, это тоже создает неудобства», — пояснил специалист.

Легальный сайт при этом может быть доступен в отдельных регионах и не работать в остальных, добавил интернет-омбудсмен.

«В разных регионах у разных операторов может быть доступен или нет ресурс вашей компании. Вы не узнаете об этом, если не ведете бизнес в широком масштабе и у вас нет огромного количества клиентов», — отметил Мариничев.