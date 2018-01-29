Мариничев раскритиковал локальный интернет среди стран БРИКС

ФОТО: Дмитрий Мариничев // РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Интернет-омбудсмен рассказал, что попытки создать отдельную сеть приведут в тупик.

Почти четверть россиян высказалась за независимый от других стран интернет. Такое мнение выразили 23% опрошенных. В то же время 58% респондентов предположили, что неплохо было бы развивать независимую сеть между странами БРИКС. Они отметили повышение уровня безопасности данных граждан РФ и защиты от хакерских атак в случае ограничения такого интернета. При этом 29% участников опроса высказались против такой инициативы, сообщает ВЦИОМ.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предложение локализовать интернет раскритиковал.

«Моё мнение абсолютно отрицательное. Думаю, что вопрос был поставлен некорректно. Он, наверное, позиционировался в плане бесперебойной работы сети интернет вне зависимости от каких-либо политических дел. Но надо понимать, что интернет у нас и так независимый. Делать инфраструктуру какую-либо тоже бессмысленно. Я убеждён, что вопрос был поставлен некорректно и имел эмоциональную окраску и люди отвечали с точки зрения опасности и желания безопасной работы», - заверил НСН интернет-омбудсмен.

По словам Дмитрия Мариничева, попытка создать локальный интернет приведёт в тупик.

«Независимый интернет – это переход на альтернативный язык, то есть это нужно придумать свою схему общения, которая не позволит общаться с другими людьми. Это тупик», - считает Мариничев.

Стоит отметить, что около 41% россиян переживают, что из-за создания независимого интернета в рамках БРИКС доступ к ресурсам глобального интернета может быть ограничен, сообщают «Известия» . Опрос среди граждан РФ проводился по телефону с 12 до 13 января. В нём приняли участие 2 тысячи человек.