Клименко: У России уже есть технические возможности изолировать интернет

ФОТО: Герман Клименко // leadersclub.ru

Советник президента по развитию интернета в эфире НСН рассказал, что техническая возможность изолировать интернет в России уже существует.

Почти 60% россиян поддержали создание изолированного интернета между странами-участницами БРИКС. Против такой идеи высказались 29% участников опроса. При этом около 15% сторонников инициативы уверены, что локализация сети разовьёт сотрудничество между странами. Столько же респондентов, которые выступили против изолированного интернета, уверены в изоляции общества стран БРИКС остальным миром. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил рост одобрения локализованного интернета.

«Интернет стал местом, где возможны разнообразные криминальные события. Ничего необычного нет. Поэтому результаты растут. Когда будет 80%, государство уже должно будет реагировать», - считает эксперт.

По словам Германа Клименко, у РФ уже сейчас есть технические возможности изолировать интернет.

«Технически у нас давно всё уже есть. Как минимум это министерство обороны, которое достаточно спокойно живёт. Есть у нас история под названием российский сегмент сети интернет. Это указ президент о создании “загончика” для чиновников, в прошлом году я долго этим занимался. На данный момент все чиновники РФ находятся за такой защищённой стенкой. Так как чиновников мы не любим, никто никогда на эту тему не возражал. Поэтому техническая возможность существует», - заверил НСН Клименко.

При этом советник президента по развитию интернета подчеркнул, что «за колючей проволокой» при локализации интернета никто не останется.

«В прошлом году я был на Ханты-Мансийском IT-форуме стран ШОС, все они говорили, что нам необходимо либо убедить Америку сотрудничать, либо строить что-то своё, потому что на текущий момент на территории БРИКС, ШОС, Евразийского союза работают международные компании, которые не реагируют на просьбы правоохранительных органов. Вот у нас есть история с “заминированными” сооружениями, это же тоже атака, она идёт с территории государства, которое не сотрудничает. Самих себя запугивать ужасами жизни за колючей проволокой не надо, всё равно будут доступны сайты, речь идёт об авторизации пользователей. Вопрос сотрудничества – это вопрос коммуникаций. Вопрос в том, кто на данный момент на территории РФ стучится к вам в квартиру, банк или смартфон. Никаких перекрытий сайтов, насколько я понимаю, не наблюдается», - заключил в эфире НСН Клименко.

Ранее в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев резко раскритиковал итоги опроса по поводу локального интернета между странами БРИКС. Он выразил уверенность в том, что вопрос был поставлен некорректно, либо имел эмоциональную окраску. Как подчеркнул Дмитрий Мариничев, подобная мера заведёт в тупик.