Интернет-омбудсмен не поверил в кибератаку США на российскую компанию

В эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предположил, что в информации об антироссийской операции киберкомандования ВС США допущена технологическая и терминологическая путаница.

Киберкомандование Вооруженных Сил США провело операцию против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году, сообщает газета «The Washington Post». По данным газеты, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Американское киберкомандование «просто отправило IRA в оффлайн». Операция прошла 6 ноября прошлого года, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов. Источники газеты сообщили, что атака на «Агентство интернет-исследований» была «частью первой наступательной кибер-кампании против России, направленной на пресечение попыток вмешательства в выборы в США».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН не поверил в то, что киберслужбы США смогли осуществить отключение интернета на сутки.

«Я думаю, что есть какая-то путаница в том, что они сделали. Просто отключить от интернета технически невозможно, потому что все зависит от второй стороны, которая всегда может переподключиться к интернету и продолжить там находиться. Не так много механизмов, с помощью которых можно осуществлять такие операции. С точки зрения того, чтобы какую-то компанию или человека отключить от интернета из Америки, это очень гипотетическая возможность. Теоретически технически можно все, но практически это очень маловероятная история, потому что тогда вы должны будете вмешиваться в работу оборудования, точно идентифицировать абонента, а если вы имеете к нему удаленный доступ, то это огромный скандал, — объяснил Мариничев.

Интернет-омбудсмен поставил под сомнение саму возможность того, что на уровне государственных структур, кто-то будет заниматься DDoS-атаками, чтобы «повалить сервер» и не дать возможности проводить какие-то операции или публиковать в интернете какую-то информацию.

«Я не думаю, что это полностью фейковая новость. Я думаю, что эта новость с технологической и терминологической путаницей. Все вместе это приводит к простому образу, что кто-то в Америке с помощью тумблера отключил кого-то в России. Конечно, это самое простое, во что можно поверить, но возникает сразу масса вопросов: что отключали, как, что стало недоступным, о чем идет речь. Да и вообще, что такое отключение от интернета? Это на физическом уровне или разделегировали домен и имя какой-нибудь организации, находящейся за пределами США», — возмутился собеседник

Дмитрий Мариничев предположил, что описанная операция могла состояться, в случае, если киберкомандование Вооруженных сил США может выдавать поручения или предписания юридическим компаниям и лицам, зарегистрированным на территории Америки, которые обязаны подчиняться.

«Если это касается аккаунтов в каких-то сервисах, которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов, то это другая совсем история», — сообщил он.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об устойчивости Рунета. Авторы инициативы убеждены, что данный проект сделает Рунет устойчивым к угрозам извне и устранит его уязвимости. Документ подготовили «с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».