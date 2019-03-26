Исполнение закона о суверенном Рунете подорожало на 10 млрд рублей

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете может обойтись стране в 30 миллиардов рублей. Это следует из данных по дополнительному финансированию федерального проекта «Информационная безопасность», которые опубликованы на сайте АНО «Цифровая экономика»,
Примечательно, что сумма в 30 миллиардов на 50 процентов превышает оценку одного из авторов инициативы, сенатора Андрея Клишаса. Месяц назад он заявлял, что на реализацию законопроекта об устойчивом интернете в России предусмотрено более 20 миллиардов средств из бюджета страны. Отмечается, что сумма в 30 миллиардов скорее всего не окончательная, пишет Ura.ru.
Напомним, что законопроект об «устойчивости Рунета» был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Необходимость такой меры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.В феврале законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Дата второго чтения езе не назначена. В конце февраля председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что перед вторым чтением документа в нижней палате парламента обсуждается возможность исключить из законопроекта требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал такие изменения в законопроект, поскольку, по его словам, уже существующая система может гарантированно обеспечить доступ к глобальной сети в случае любых форс-мажорных обстоятельств.