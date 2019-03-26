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Исполнение закона о суверенном Рунете подорожало на 10 млрд рублей

26 Марта 2019 в 09:33
Исполнение закона о суверенном Рунете подорожало на 10 млрд рублей

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете может обойтись стране в 30 миллиардов рублей. Это следует из данных по дополнительному финансированию федерального проекта «Информационная безопасность», которые опубликованы на сайте АНО «Цифровая экономика»,

Примечательно, что сумма в 30 миллиардов на 50 процентов превышает оценку одного из авторов инициативы, сенатора Андрея Клишаса. Месяц назад он заявлял, что на реализацию законопроекта об устойчивом интернете в России предусмотрено более 20 миллиардов средств из бюджета страны. Отмечается, что сумма в 30 миллиардов скорее всего не окончательная, пишет Ura.ru.

Напомним, что законопроект об «устойчивости Рунета» был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Необходимость такой меры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

В феврале законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Дата второго чтения езе не назначена. В конце февраля председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что перед вторым чтением документа в нижней палате парламента обсуждается возможность исключить из законопроекта требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал такие изменения в законопроект, поскольку, по его словам, уже существующая система может гарантированно обеспечить доступ к глобальной сети в случае любых форс-мажорных обстоятельств.
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