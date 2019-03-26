Исполнение закона о суверенном Рунете подорожало на 10 млрд рублей

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете может обойтись стране в 30 миллиардов рублей. Это следует из данных по дополнительному финансированию федерального проекта «Информационная безопасность», которые опубликованы на сайте АНО «Цифровая экономика»,

Примечательно, что сумма в 30 миллиардов на 50 процентов превышает оценку одного из авторов инициативы, сенатора Андрея Клишаса. Месяц назад он заявлял, что на реализацию законопроекта об устойчивом интернете в России предусмотрено более 20 миллиардов средств из бюджета страны. Отмечается, что сумма в 30 миллиардов скорее всего не окончательная, пишет Ura.ru.

Напомним, что законопроект об «устойчивости Рунета» был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Необходимость такой меры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.